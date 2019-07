Rosselló promete que no lo vuelve a hacer

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares pidió perdón el jueves por utilizar como desahogo insultos contra mujeres y funcionarios dentro y fuera de su partido en un "chat privado" en la aplicación de mensajería Telegram.

"Sí digo malas palabras, sí envío memes y sí digo cosas sarcásticas. La verdad es que no me siento orgulloso de eso y por eso quise comenzar pidiendo perdón", dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares aseguró que no volverá a utilizar aplicaciones de mensajería para ese tipo de "desahogo".

“Yo en vez de seguir dándole color a estos asuntos, lo que digo es que en todas las expresiones que salgan, que habré hecho o que no salgan pido perdón. No quiero que sea un perdón vacío sino que mi compromiso es que no lo vuelva a hacer nunca más”, dijo.

Ricardo Rosselló: "No voy a renunciar" El primer ejecutivo dice que no se va de Fortaleza

El primer ejecutivo aseguró que no va a renunciar a su posición y entiende que es viable para la reelección.

"Yo siempre he dicho que mis resultados son la mejor carta para una reelección", señaló el gobernador.

Por otro lado, el primer ejecutivo insistió en que se siente indignado por los arrestos de dos exfuncionarias de su gabinete por corrupción pública. Cuestionado sobre Alberto Velázquez Piñol y porqué esta persona se atribuía poder de representar al gobernador, Rosselló Nevares contestó que Velázquez Piñol era solamente un asesor sin poder.

"Si lo dejaron tomar decisiones, ahí está el problema", contestó.

El gobernador aseguró que también se disculpó con los presidentes legislativos a quien también insultó en el chat. Espera reunirse con ellos y la comisionada residente Jenniffer González Colón y otros líderes del Partido Nuevo Progresista el viernes.