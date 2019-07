Raquel Sofía se junta con PJ Sin Suela

Como uno de los secretos mejor guardados en la música latina, la cantante y compositora aclamada por los críticos, Raquel Sofía, estrenó su más reciente sencillo y video: “A Las Rocas”. Este es su primer material inédito desde el lanzamiento de 2:00 A.M. (2018), álbum con el cual obtuvo nominaciones al Latin Grammy y al Grammy.

“A Las Rocas” incluye al rapero puertorriqueño PJ Sin Suela como su coescritor e intérprete. El boricua aporta su flow a esta creación de pop urbano que celebra los hermosos sentimientos de una relación romántica.

Dirigido por Roberto De Jesús, el video musical fue filmado en un esplendoroso día soleado desde una terraza en Ciudad de México, actual lugar de residencia de Raquel. Las imágenes ofrecen una perspectiva ideal a la atmósfera despreocupada de la canción. Tal como la letra de la canción dice: “Este amor lo tomo a las rocas no le falta ron, no le hace falta vodka, este amor me pone bien bien loca, se me enredan los pies y estoy sobria”.

Siempre llena de inspiración, Raquel nos sorprende en un momento crucial de la canción, deleitando con un verso adicional. Esa clase de esfuerzo y creatividad hace de Raquel Sofía una artista reconocida entre los críticos y su creciente legión de seguidores.

Conocida por sus emotivas canciones como “Te Amo Idiota” y “Tenemos Historia”, Raquel hace notar que “A Las Rocas” refleja su propia felicidad en el amor: “Escribí 'A Las Rocas' para mostrar mi lado nuevo como compositora y como mujer. Ya no estoy destrozada emocionalmente, estoy enamorada, estoy libre, vuelvo a mis raíces caribeñas y me divierto haciendo música. Después de unas cuantas relaciones tóxicas que me dieron mis últimos dos álbumes, estoy lista para soltarme, dejar mi guitarra en algunas canciones y explorar nuevas posibilidades. 'A Las Rocas' habla sobre mi nuevo amor y cómo es mejor que cualquier otra cosa que haya sentido antes. Soy gran fan de PJ Sin Suela y estoy muy emocionada de tenerlo en la canción. La conexión con PJ fue muy fácil y natural y se muestra en la canción y el video”.