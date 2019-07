Al descubierto más mensajes del chat Rosselló

Nuevas partes del chat del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y algunos funcionarios y exfuncionarios de su gobierno salieron a la luz luego de que este pidiera perdón por llamar "pu.." a Melissa Mark Viverito, expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York.

En los mensajes del chat de la red social Telegram hasta hacen un llamado a "meterle mano" al exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

El exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Ramón Rosario, manifestó: “Monitor sera un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay que meterle mano”.

Mientras, el pasado asesor legal de Rosselló Nevares, Alfonso Orona, escribió: “Se tiene que trabajar en [Washington] DC, abajo en distrito no vamos a conseguir nada si el USDOJ [Departamento de Justicia federal] no está on board”.

Chat retrata otra cara del gobernador Rosselló pierde terreno en el PNP por insultos catalogados como “sexistas”

A esto, el asesor de comunicaciones del Primer Ejecutivo, Carlos Bermúdez, indicó: “Es un HP”.

Por su parte, también se revela un primer mensaje en el dicho chat del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado. “Esto hay que pelearlo, además de la junta tendríamos el Tribunal tratando de establecer política pública complicando aun mas el panorama”.

Otro mensaje que se dio a conocer es de Rosselló, el cual lee: "No sé como agantan. Quiero pelear hasta con mi sombra". Estas expresiones se dieron luego que el gobernador compartiera en el chat dos tuits de una cuenta llamada "Boina verde de Yulín" y otro del analista político Jay Fonseca.

