Ricardo Rosselló: "No voy a renunciar"

El gobernador Ricardo Rosselló dijo hoy en Fortaleza que no dejará su cargo a pesar de las controversias de corrupción y las filtraciones de un chat de Telegram en que lanza improperios a varias personalidades.

"No voy a renunciar. Estoy trabajando por Puerto Rico, estoy trabajando. Me siento orgulloso de los resultados que hemos tenido por nuestro pueblo", afirmó el gobernador en una conferencia de prensa. "La contestación es clara y contudente, no voy a renunciar", agregó.

El primer ejecutivo añadió que pidió perdón a los líderes legislativos, por expresiones que hizo en el grupo de mensajería de Telegram en su contra.

En la mañana de hoy, trascendió que en el chat de Telegram el primer ejecutivo llamó "puta" a Melissa Mark Viverito, expresidenta de la Asamblea de la Ciudad de Nueva York. Supuestamente, también llamó "mama bicho" al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez.