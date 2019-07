Muere futbolista tras recibir pelotazo

BUENOS AIRES (AP) — Un joven futbolista argentino murió de un paro cardiorrespiratorio poco después de contener un penal con el pecho en un partido amistoso jugado durante una festividad religiosa en el noreste de Argentina.

Ramón Ismael Coronel, del club Unión Golondrina de una liga amateur, se desvaneció mientras celebraba que había atajado un penal en la definición por esa vía de un amistoso disputado el último martes en colonia San Manuel, un pequeño poblado en el norte de la provincia de Santa Fe y a unos 800 kilómetros (497 millas) al noreste de Buenos Aires. El trágico hecho tuvo lugar durante la celebración de la Virgen de Itatí.

A través de un comunicado, la policía local informó que Coronel, de 17 años, “fue trasladado al Hospital Reconquista donde a las 23:30 horas (del martes) se comunica su deceso por paro cardiorrespiratorio”.

La muerte de Coronel volvió a poner en evidencia la falta de asistencia médica en el fútbol no profesional del país sudamericano.

“Nos da impotencia que un evento tan grande no tenga ambulancia. Gritaba desesperada por una ambulancia, pedíamos un médico y nadie nos socorría”, relató Mercedes Jara de Coronel, la mamá del adolescente, al portal local Reconquista Hoy.

La mujer detalló que su hijo “estuvo tirado como 15, 20 minutos en el suelo, rodeado de gente que no lo dejaba respirar… Si hubiera una ambulancia con oxígeno capaz lo tenía a mi hijo con vida”.

Según el testimonio de su madre, Coronel fue trasladado en una camioneta particular los 50 kilómetros (31 millas) hasta el hospital de la ciudad de Reconquista.

“Tienen que exigirles a todos los presidentes de los clubes que tengan ambulancia y médico”, exhortó Jara.

Los clubes amateurs aducen que no cuentan con los recursos económicos para contratar servicios médicos privados, mientras que los hospitales públicos no siempre tienen disponibilidad de ambulancias para garantizar la asistencia en espectáculos deportivos.

El fiscal de Reconquista, Alejandro Domínguez, dijo al canal Todo Noticias que “fue una fatalidad, entendemos que fue un paro cardiorrespiratorio, llegó al hospital, pero las maniobras no dieron sus frutos”. El funcionario dispuso que no se le realizara autopsia.

Coronel, que era delantero, hace un mes había sido hospitalizado por una fisura en el cráneo que sufrió a causa de un golpe en la cabeza que recibió durante un partido entre Unión Golondrina y Moussy por la liga regional norteña de fútbol.

“Que en paz descanses Ismael ‘Piki’ Coronel, siempre te recordaremos, tu pueblo y tus amigos”, escribió su equipo en Facebook.

“Nació jugando a la pelota y se me murió jugando a la pelota. Me pregunto por qué y no encuentro respuesta. Se fue haciendo lo que más le gustaba”, lo recordó su madre.