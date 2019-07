Buscan limitar el uso de aplicaciones de mensajes como Telegram

El senador Miguel Romero radicó hoy el Proyecto del Senado 1329, que enmendaría la Ley de Ética Gubernamental, con el propósito de prohibir a los servidores públicos – en funciones oficiales cuyo fin sea la otorgación de contratos para la compra de bienes o servicios – el uso de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea que automáticamente borren mensajes enviados o recibidos.

La medida establece como delito grave el que una persona violente intencionalmente dicha prohibición o que utilice este tipo de mensajería instantánea con el propósito de cometer cualquier otro delito contra el ejercicio de la función pública.

El senador expresó en comunicaciones escritas que “el Pueblo de Puerto Rico necesita de sus servidores públicos el mayor grado de honestidad, responsabilidad y compromiso en el descargue de sus funciones. Ante la cambiante realidad tecnológica, resulta necesario atemperar la Ley de Ética Gubernamental con el propósito de prohibir que se utilicen mecanismos que no guardan un registro de mensajes enviados o recibidos o que se borran automáticamente, cuando se trata de cualquier proceso que esté dirigido a contrataciones de servicios o compras en el Gobierno”.

“Si bien estas aplicaciones pueden ser utilizadas para propósitos que no se apartan de la ley, entendemos prudente y necesario evitar acciones de conducta impropia en el servicio público. Además, es importante tipificar como delito la utilización de mecanismos que provee la tecnología, cuando el fin es la comisión de un delito contra el interés público. No se trata de regular la comunicación que se da dentro del ámbito personal, extraoficial o incidental del quehacer gubernamental que no representa un riesgo a la integridad pública; se trata de minimizar el riesgo a que se cometan actos de corrupción utilizando herramientas tecnológicas que cada día están mas disponibles. Nuestro Pueblo se merece el mayor grado de confianza en sus servidores públicos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que así sea,” concluyó Romero.