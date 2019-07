Revuelo por chat de Rosselló y asesores que retrata estrategias contra Rivera Schatz

A tan solo un año de la polémica sobre el chat de Whatsapp, otra divulgación de mensajes de texto entre funcionarios salió a la luz pública ayer.

En esta ocasión, se trata de un intercambio entre asesores, cabilderos y oficiales de La Fortaleza con el gobernador Ricardo Rosselló a través de la aplicación de mensajería Telegram. En los extractos de los mensajes, se hace referencia tanto a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; como a la comisionada residente Jenniffer González, entre otros.

Ayer en la tarde, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, confirmó que se trataba de conversaciones reales, pero justificó que el intercambio ocurrió en un contexto “privado”.

“Con relación a los extractos de unas conversaciones realizadas en un grupo de mensajería de texto, hay que aclarar que las mismas surgen de una vía de comunicación no oficial, en un contexto privado y de una manera informal”, sostuvo el funcionario mediante declaraciones escritas.

Asimismo, Llerandi argumentó que las declaraciones carecen de contexto y que pueden interpretarse de diversas maneras. El secretario es uno de los que interviene en el chat. Otros que participaron incluyen al exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exasesor legal Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino; el publicista Edwin Miranda; el relacionista Carlos Bermúdez y el propio gobernador.

“Hay que tener mucho cuidado con el juicio que se pase sobre cualquier comunicación que se realice por escrito. No vamos a distraernos con este tema, por lo que no haremos expresiones adicionales en el futuro”, expuso Llerandi.

Una de las conversaciones que más ha dado de qué hablar es una en la que el gobernador sugiere dejar a Vázquez como gobernadora interina mientras él y el secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, salen del país.

“Propuesta: Que Luis G y yo nos cojamos unos “Días de Vacaciones” para ver que hace la gobernadora interina esos días”, reza el mensaje de Rosselló. Esa conversación aparentemente ocurrió el día que se determinó no causa para arresto en contra de Vázquez por una supuesta intervención indebida suya en un caso de robo perpetrado en la casa de su hija.

Cinco días después, el 12 de diciembre de 2018, el gobernador informó que viajaría a Washington D. C., precisamente junto a Rivera Marín, para reunirse con funcionarios y congresistas. La comunicación, además, especificó que sería Vázquez quien fungiría como gobernadora interina hasta el 14 de diciembre.

No fue posible conseguir una reacción de la secretaria. Sin embargo, ayer mismo Rosselló la felicitó a través de su cuenta de Twitter con motivo de su cumpleaños, a lo que ella respondió en la misma red social diciendo que su “compromiso con la justicia y el pueblo de PR es inquebrantable”.

Otros extractos divulgados hacen referencia a Rivera Schatz con memes alusivos a tener la cabeza debajo de la tierra, y se observa un fotomontaje de Rosselló cargando un tiburón. El líder legislativo llegó a pedir la renuncia de la titular de Justicia, y en el chat, celebran que Rosselló lo dominó porque no logró su objetivo.

Metro intentó obtener una reacción de Rivera Schatz, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. La comisionada residente dijo que, por no ser parte del chat, no emitiría comentarios.

También hubo conversaciones sobre los integrantes del Partido Popular Democrático, Roberto Prats y Aníbal José Torres. A este último el exsecretario de Asuntos Públicos le llama “La Jossie”. A juicio de Torres, los mensajes “solo confirman las niñerías, incapacidad e inmadurez de quienes pretenden gobernar y subestimar al pueblo”, señaló en su cuenta de Twitter.