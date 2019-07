Cucusa Hernández asegura que el PNP está en "crisis total"

La exjueza Zaida "Cucusa" Hernández reaccionó a través de su cuenta de Twitter a los arrestos federales ocurridos en la madrugada de hoy en y fuera de Puerto Rico de varios exfuncionarios y contratistas del gobierno de Ricardo Rosselló.

En la publicación Hernández asegura que el Partido Nuevo Progresista enfrenta una "crisis total" ante el esquema de corrupción que investigan las autoridades federales.

"Triste y patetico cuando un Gobierno o un Partido Político ante acusaciones de Corrupción Gubernamental se conforma con decir que el Gobernador no es investigado y que el q la haga la pague! Eso no es suficiente y peor aún es insultante. Donde está el PNP? Crisis total!", escribió la ex presidenta de la Cámara de Representantes en la mencionada red social.

