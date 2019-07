Congresista pide la renuncia del gobernador tras casos de corrupción

El congresista Raúl Grijalva, quien lidera el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja federal con jurisdicción directa sobre Puerto Rico, pidió la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló luego de que trascendieran varios arrestos por supuesta corrupción en su gobierno, según reporta el diario The Washington Post.

"Hemos cruzado ese crisol ahora", dice el congresista al periódico estadounidense. "La restauración de la confianza es clave para seguir adelante", indicó.

Ante una confusión que surgió por la cita del congresista, el Comité de Recursos Naturales del Congreso dejó saber que las expresiones citadas en al Post son "correctas".

CHair @RepRaulGrijalva is calling for Gov. Rossello of Puerto Rico to step down given multiple arrests in a corruption probe. The @washingtonpost story is accurate, despite some confusion. https://t.co/sVAwGRGlvs

— Natural Resources Committee (@NRDems) July 10, 2019