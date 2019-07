Concluyen FEMA erró en contrato de Cobra

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revela que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) tomó una determinación desacertada y carente de documentos al dar paso a la elegibilidad del contrato de Cobra Acquisitions LLC para el programa de subvenciones de asistencia pública.

“FEMA determinó que los costos del contrato de Cobra eran razonables y elegibles para el programa de subsidios de asistencia pública sin evaluar los costos reales incurridos en virtud del contrato”, confirmó la auditoría.

El documento detalla varios hallazgos, entre los cuales están que la determinación de elegibilidad de costos no fue sólida ni respaldada, que FEMA no evaluó la razonabilidad de tiempo real y costos de materiales, así como tampoco se evaluaron de forma sólida las tasas de mano de obra.

También hallaron que el análisis de las tarifas de los equipos fue incompleto y no respaldado, así como el análisis de costos adicionales. De hecho, la agencia ni siquiera consideró el cumplimiento de todos los términos del contrato.

De acuerdo con las guías de políticas de FEMA, para ser elegible a recibir fondos de asistencia pública, los costos deben ser necesarios y razonables, de manera que se puedan realizar los trabajos de forma adecuada y eficiente. “La determinación de elegibilidad de FEMA no fue acertada porque no evaluó el tiempo real y costo de materiales por razonabilidad y porque sus análisis de las tasas de contrato de mano de obra, equipo y otros costos no siempre fueron lógicos, completos y respaldados”, expone el documento. Por los trabajos evaluados en la auditoría, Cobra facturó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) un total de $174 millones.

Esta es la misma empresa por la que, recientemente, trascendió que las autoridades federales investigaban a Ahsha Tribble, funcionaria de FEMA, por supuestamente presionar a favor de contratar la empresa Cobra. Tribble estuvo a cargo de supervisar el proceso de reconstrucción de la red eléctrica de la isla.

FEMA identifica acciones

La Oficina del Inspector General hizo una recomendación a FEMA que establece que el coordinador federal realice un análisis de los costos del contrato de Cobra de acuerdo con las pautas del programa de asistencia pública y rechace los costos no razonables.

Según la auditoría, la agencia federal identificó acciones correctivas entre la que se encuentra actualizar su guía de programa y política de Evaluación de Costo Razonable Ayuda Laboral y Asistencia Pública. También indicaron que realizarán análisis adicionales de costos.