Victoria Ciudadana acudirá nuevamente al Tribunal contra CEE

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunció hoy que podrían volver a los tribunales en contra de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ante el actual incumplimiento del acuerdo que llegaron para activar los módulos de registro de endosos electrónicos.

“Lo que nos hemos enterado es que no hay ninguna intención de la comisión estatal de elecciones de cumplir con la sentencia”, dijo Ana Irma Rivera Lassen, portavoz del Movimiento, en conferencia de prensa.

Los miembros del colectivo dieron cinco días para conocer qué van a hacer con la solicitud porque: “vamos a solicitar al Tribunal que declare desacato a la Comisión y todos los representantes de los partidos”.

Rosa Seguí, portavoz del Movimiento, explicó que no hallan otra alternativa que recurrir al tribunal para declarar desacato.

“Estamos hablando de un mecanismo que fue aprobado unánimemente por los comisionados en 2017, que posteriormente se invirtieron sobre 127,000 en este mecanismo que no solamente fue financiado por fondos públicos, sino además de eso ya fue producido”, dijo Alexandra Lúgaro, también portavoz de MVC.

En el acuerdo del tribunal se decidió cambiar a que los últimos cuatro dígitos del seguro social no fuera un campo obligatorio, se iba a añadir un captcha para asegurarse que no fuera un robot el que contesta, y añadir un campo para contar los “intentos fallidos”, es decir, cuántas veces se intenta recoger el endoso y no funciona.

Lúgaro criticó que la empresa Rock Solid supuestamente está cobrando $77,000 por hacer un cambio en un campo de validación, que según ha consultado con expertos, no tomaría ni cinco minutos.

“El Movimiento Victoria Ciudadana y las otras entidades que estén tratando de lograr sus endosos para poder tener una franquicia electoral estamos atrapadas en la burocracia de esta comisión, el incumplimiento craso de la sentencia y la falta de voluntad de darle los derechos del ejercicio ciudadano del acceso a los métodos de poder terminar nuestro proceso de ser un partido por petición”, dijo Rivera Lassen.