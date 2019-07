Cada ponche de Berríos ayudará a los niños con cáncer del Pediátrico

¡El cáncer no saca bola, porque Berríos está por la goma!

Por cada ponche que José Orlando Berríos propine esta temporada, defendiendo los colores de los Mellizos de Minnesota en las Grandes Ligas, donará $50 para la Fundación CAP, entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es impactar a los niños pacientes de cáncer en el Hospital Pediátrico de Puerto Rico.

Se trata de "La MaKina Strikeout Challenge", iniciativa que ya ha superado los $5,100 gracias al dominio y al gran año que, hasta la fecha, ha tenido el boricua convocado a su segundo Juego de Estrellas.

A unas horas de que se anunciara que Berríos formaría parte del cuerpo monticular de la Liga Americana, El Calce se puso en contacto con el estelar lanzador y el de la Ciudad del Chicharrón se tomó el tiempo para hablar sobre la importancia de este proyecto social, previo a pasar revista sobre lo que ha sido la primera mitad del torneo 2019.

"Es una iniciativa muy significativa para mí. Este off-season estuve en Puerto Rico y visité a los niños en el Hospital Pediátrico y te tengo que decir que eso marcó mi vida grandemente. Desde ese momento empecé a ver mi vida con otros ojos. Yo soy padre de tres niños, que son mi motor. Vivir esa energía, ver esas sonrisas y esas ganas de vivir de los niños del hospital fue algo indescriptible. Consciente de la palabra de Dios, me animé a dar un poco de mí y espero que sea todo un éxito. Esto, de verdad, que me da mucha energía", manifestó Berríos desde Oakland.

Para el nuestro, contribuir a la sociedad puertorriqueña a través de misiones como estas representa una nueva forma de entender su rol como deportista de alto rendimiento.

"Somos bendecidos para bendecir. Ese es el propósito que Dios nos dio en este mundo. Yo solo estoy aprovechando una bonita ventana para dar un poco de alegría a otras familias, particularmente a los niños que seguramente sueñan llegar a donde yo he podido llegar a través del béisbol", sostuvo.

Berríos no tiene familiares ni seres cercanos luchando contra el cáncer, pero lo que lo mueve es la conciencia. Por eso, ve y vive el béisbol como algo más que un juego.

"Es importante que uno como atleta, como pelotero de Grandes Ligas, recuerde lo importante que es nuestra gente. Como te dije, Dios nos dio un propósito en la vida y ese propósito es aprovechar nuestras oportunidades, nuestras bendiciones, y buscar la forma de impactar positivamente a la gente que lo necesite. Por más pequeña que sea la aportación, por más sencilla que parezca, no importa, lo que hay que hacer es dar y cumplir con las enseñanzas de Dios", añadió.

Otro año al Juego de Estrellas

Entretanto, Berríos también reflexionó la oportunidad de representar a Puerto Rico y a la comunidad latina en otro Juego de Estrellas en la Gran Carpa. Este año, en 18 aperturas, Berríos tiene marca de 8-5, acumula 104 ponches y sostiene efectividad de 3.00.

En esa línea, el integrante del #TeamRubio le aseguró a este medio que no le tomó por sorpresa la noticia de su llamado al juego que se celebrará mañana en Cleveland, Ohio, a pesar de que se dio más tarde de lo que sus números suponían.

"El trabajo está ahí. Los números hablan y creo que se ha notado mi evolución en el terreno. Me siento cómodo, saludable y mentalmente sigo mejorando. La verdad es que esto no es otra cosa que parte de la recompensa por el trabajo duro durante los entrenamientos. No hay nada completado todavía, aquí falta mucho por lograr, queda camino por recorrer. El Juego de Estrellas es una sola meta de las que me propuse al inicio de temporada", dijo.

Berríos también nos dio las claves para su éxito en la segunda mitad del torneo.

"Entiendo que tengo que seguir siendo consistente en la preparación física y metal. A la hora de pensar las estrategias de juego tengo que comenzar a variar, porque los bateadores hacen sus ajustes. Por lo demás, entiendo que me están saliendo bien las cosas con la mecánica, siempre hay que trabajar en esa área. Así que, como te dije, continuar el trabajo duro y esperar al final de la temporada", destacó, a la vez que sentenció que espera estar en la carrera finalista por el Cy Young de la Americana.

Sepa que usted también puede ayudar a Berríos con "La MaKina Strikeout Challenge", realizado su propia donación a través de la página web www.BerriosBaseball.com. La Fundación CAP hará la presentación oficial de los recaudos logrados en el mes de septiembre, mes de la concientización sobre el cáncer infantil.

Este año, la Fundación CAP está celebrando tres décadas de labor comunitaria y es parte esencial de la unidad oncológica del Hospital Pediátrico.