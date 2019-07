Policías pagan compra de mujer que estaba robando en supermercado

Tres policías de la ciudad de Nueva York, identificados como el teniente Louis Sojo y los oficiales Esnaidy Cuevas y Michael Rivera, iban a tomar un refrigerio en una tienda cuando creyeron haberse topado con un caso común de robo, pero no esperaban lo que pasaría luego.

Unos policías fueron informados por unos guardias de seguridad del centro comercial sobre una mujer que estaba robando comida, dijo Sojo a la prensa el viernes, según CBS. Ante esto, los agentes se acercaron a ella para evaluar la situación.

"Le pregunté: '¿Qué está pasando?' Me dijo que tenía hambre ", dijo Sojo, a lo que los oficiales decidieron responder con una gesta que la mujer no olvidara nunca: decidieron pagar por su comida.

De acuerdo al reportaje de CBS, el guardia de seguridad se sorprendió por la amable respuesta por parte de los oficiales y decidió escoltar a los oficiales al cajero para pagar la comida de la mujer. "En ese momento, ella estaba extremadamente emocionada", dijo Sojo sobre la mujer, quien le dio las gracias a los oficiales y se mostró conmocionada en todo momento.

El director de cine y televisión Paul Bozymowkski, quien estuvo en la tienda durante el evento, tuiteó sobre el incidente el jueves por la tarde: "Esta mujer estaba detenida por seguridad. Tenía comida en su bolsa que no pagó. Cuando apareció el Departamento de Policía de Nueva York. , ellos pagaron por su comida ", acompañando el mensaje con una imagen donde se ve a los oficiales pagando por la comida de la supuesta ladrona que parecía estar emocionada.

This woman was being held by security.

She had food in her bag she didn’t pay for.

When the NYPD showed up, they paid for her food.

Happy 4th…! #July4th #FourthOfJuly #NYPD pic.twitter.com/zWHV1Fn1Wg

— paul bozymowski (@pboz) July 4, 2019