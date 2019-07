Representante PNP critica doble vara del PPD con "Guillito" Rodríguez y Carmen Yulín

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Maricarmen Más Rodríguez cuestionó hoy la doble vara que tiene el Partido Popular Democrático (PPD) cuando piden la renuncia de políticos penepés pero no condenan los actos de supuesta corrupción que ocurren en su colectividad.

Específicamente, la denuncia se da a raíz de la investigación federal en curso en contra del municipio de Mayagüez y su alcalde, José "Guillito" Rodríguez, quien recientemente admitió que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) lo entrevistó.

"Parece mentira que el PPD y su presidente, Aníbal José Torres, exijan renuncias cuando se trata de un funcionario del PNP y callen y hablen de dar espacio cuando se trata de un funcionario de su partido político. La realidad es que el PPD no tiene ningún compromiso contra la corrupción. ¿Por qué el PPD no le pide la renuncia al alcalde de Mayagüez y a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín? Ha salido a relucir que a ambos alcaldes se les han metido los federales a sus ayuntamientos en investigaciones de corrupción. ¿Dónde está Eduardo Bhatia, Roberto Prats, Charlie Delgado y David Bernier? ¿No dirán nada? No podemos volver a ese pasado en el que se dejan por la libre a los que le fallan al pueblo", señaló Más Rodríguez en un comunicado escrito.

Para ejemplificar la doble vara, la legisladora estadista recordó que Torres dijo que estaba "atento" a los hallazgos de la investigación contra "Guillito" Rodríguez, pero que cuando surgió la controversia con el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el presidente popular exigió su renuncia por "serios planteamientos de corrupción".

“La administración de Ricardo Rosselló y el presidente de la Cámara han sido firmes a la hora de combatir la corrupción, e incluso han asegurado la salida de jefes de agencias, representantes y alcaldes de nuestro propio partido cuando se trata de demostrar cero tolerancias contra imputaciones de actividad ilegal o su mera apariencia. En el PPD no tiene ese compromiso y no podemos olvidar que mantuvieron a Jaime Perelló y a Maritere González en sus puestos el pasado cuatrienio", añadió la representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.