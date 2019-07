Indonesia emite aviso de tsunami luego de fuerte terremoto de 6.9

Las autoridades de Indonesia emitieron un aviso de tsunami luego que un fuerte terremoto de magnitud 6.9 impactara la costa del país.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, en inglés) confirmó el fuerte sismo a 133 kilómetros al suroeste de la ciudad de Kota Ternate, en el Mar Molucca. La profundidad del movimiento fue registrada a 36.3 kilómetros.

Una gráfica publica en Twitter por la Agencia de Geofísica de Indonesia (BMKG, en inglés) mostraba predicciones de olas de 1.6 pies para la mayoría de las partes del norte de Sulawesi y norte de Maluku, zonas que quedaban cercanas al epicentro del terremoto.

Asimismo, Prensa Asociada reportó que —debido al pánico que se creó en la ciudad de Ternate en la cadena de islas de Maluku— las personas comenzaron a correr hacia montañas y puntos altos para permanecer seguros.

