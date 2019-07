Eleva la tensión mundial pacto nuclear por parte de Irán

El próximo domingo se cumplirán cuatro años desde la creación del pacto nuclear iraní (JCPOA, por su sigla en inglés), firmado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Alemania e Irán. Con este acuerdo, el país oriental prometía no desarrollar armas atómicas a cambio del levantamiento gradual de las sanciones económicas impuestas en su contra.

Eso hasta 2018, cuando Donald Trump decidió retirarse unilateralmente del acuerdo. Además de restablecer dichas sanciones y de anunciar su interés en “construir una coalición global” contra el país persa. Descrito por Mike Pompeo como “el estado patrocinador de terrorismo más grande del mundo”.

En consecuencia, Irán materializó la reanudación del enriquecimiento de uranio a niveles por encima del permitido por el pacto internacional. El porcentaje no fue anunciado, pero el portavoz del gobierno, Ali Rabiei, dijo en conferencia de prensa que esa decisión “se basa en nuestras necesidades”.

La salida de Trump dejó al pacto nuclear casi obsoleto. Por lo que el resto de los países firmantes ha intentado mantenerlo en pie a pesar de no poder frenar las sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

Eso sí, se mostraron en contra de la decisión de Irán de romper el acuerdo. El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania llamó a Teherán a “dar marcha atrás con todas las actividades inconsistentes con sus compromisos".

A su vez, este sábado el presidente de Francia conversó con el mandatario iraní, Harán Ruhani. Lo anterior para buscar una manera de reanudar el diálogo internacional. Dicha cita está prevista para el próximo 15 de julio.

Ahora, queda esperar la respuesta del gobierno de Donald Trump ante esta “provocación”. Hay quienes se inclinan por un acuerdo de ambas partes, recordando el caso de los duelos verbales entre Corea del Norte y EEUU que cambiaron de curso y terminaron optando por una salida diplomática. Mientras que algunos expertos califican de "peligrosa" la estrategia del gobierno iraní, pues podría desatar una arremetida armada por parte de las tropas estadounidenses.

En tanto, Pompeo se refirió la última expansión del programa nuclear de Irán afirmando que “llevará a más aislamiento y más sanciones”.

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2019