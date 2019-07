Posible investigación de la Cámara sobre alcalde de Mayagüez ante investigación FBI

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, solicitó al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, la verdad sobre la investigación que lleva la fiscalía federal en torno a una dudosa transacción millonaria ejecutada con fondos municipales.

Mas Rodríguez, además, no descartó iniciar una pesquisa en la Cámara de Representantes sobre este asunto.

Mediante un comunicado de prensa, la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste dijo que “existen muchas interrogantes a raíz de un reportaje noticioso publicado en un periódico de circulación general. Según el medio, el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, [por sus siglas en inglés) está investigando una serie de transacciones que involucra la figura del Alcalde, particularmente en lo que tiene que ver con la organización Mayagüez Economic Development. Ante esto, exhorto al Alcalde a que brinde explicaciones, concretas y detalladas, al pueblo de Mayagüez. Nuestra gente tiene el derecho a saber lo que está pasando”.

Presidente del PPD advierte se mantendrá atento a investigación del FBI en municipio de Mayagüez El alcalde confirmó que ha sido entrevistado por autoridades federales como parte de una pesquisa por irregularidades en las finanzas de ese ayuntamiento

De acuerdo a informes de prensa, el FBI tiene el ojo puesto a una transacción electrónica valorada en nueve millones de dólares ejecutada a través de la Mayagüez Economic Development, donde, según detallado el medio, el alcalde, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), se desempeña como presidente de la Junta de Directores.

La legisladora por el Distrito #19, el cual comprende los municipios de Mayagüez y San Germán, hizo una invitación a toda persona que tenga conocimiento de posibles violaciones de ley, a notificar las mismas, de manera expedita, a las autoridades, tanto federales como estatales.

“Todo esto surge de una demanda de la antes mencionada firma contra varias entidades privadas de inversión tratando de recuperar esos nueve millones de dólares que la Mayagüez Economic Development había autorizado para generar cuantiosos intereses. Esta transacción levanta muchas dudas, y por eso estamos evaluando radicar una resolución de investigación en la Cámara de Representantes. Quiero, además, aprovechar la oportunidad y pedirle al presidente del PPD, José Aníbal Torres, que haga expresiones sobre esta investigación, de la misma manera robusta que hace con otras. No espacio para la comisión de actos contrario a la ley, venga de donde venga”, agregó la líder estadista en el oeste.

Mas Rodríguez también recordó que el buen nombre de cientos de empleados municipales, quien todos los días se levantan para mejorar la calidad de vida de la ciudad conocida como la ‘Sultana del Oeste’, no debe ser manchado por actos de corrupción a los más altos niveles.

“Esto no se trata de afiliaciones políticas, se trata de nuestro amado Mayagüez. Siempre he reconocido la extraordinaria labor de la plantilla de empleados municipales que dejan todo por su pueblo. No es justo para ellos, ni para los mayagüezanos, que no se aclare este asunto, más ahora que esto sale luego de un devastador informar de la Oficina del Contralor sobre las finanzas municipales en Mayagüez. Tiene que haber claridad en todo”, finalizó diciendo.