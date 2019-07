Advierten sobre seguridad en cuerpos de agua

Aunque en Puerto Rico todo el año hay ambiente para ir a las playas, ríos y piscinas, ciertamente en verano aumenta mucho más la demanda por visitar cuerpos de agua, lo que aumenta la probabilidad de que se reporten situaciones de seguridad.

El instructor salvavidas de la Cruz Roja Americana en Puerto Rico, Juan Cana, señaló en entrevista con Metro la importancia de estar atentos, especialmente, a los niños.

“Los casos de ahogamiento son 100 por ciento prevenibles, por lo tanto, siempre se recomienda que tomen tips de seguridad antes de visitar cualquier playa o piscina”, declaró.

Estableció que la mayoría de las personas se ahogan, ya sea por el uso de salvavidas no autorizados por la Guardia Costanera, porque la gente no sabe nadar y, aún así, se arriesgan a entrar en el agua, así como la visita a playas con fuertes corrientes de resaca o no aptas para bañistas.

Ante esa realidad, Cana recomienda como primera opción visitar aquellos balnearios que cuenten con servicios de salvavidas.

El experto urgió también a que nunca entre a nadar solo. Y por supuesto, tomar clases de natación.

“Es importante siempre visitar playas o piscinas que cuenten con servicios de salvavidas, y si no saben nadar que utilicen un chaleco aprobado por la Guardia Costanero”, indicó el profesional. Precisó que los inflables que se colocan en el cuerpo no son seguros, ya que pueden desinflarse en el agua por lo que no se recomiendan.

Advirtió que “los niños tienen que mantenerse siempre al alcance de las manos. No es que digan: ‘Lo veo desde aquí’, es estar al alcance de las manos”.

También alertó sobre los peligros del uso de alcohol u otras drogas mientras se visitan los cuerpos de agua.

Otras recomendaciones incluyen utilizar protección solar y tomar clases de resucitación CPR. “No se recomienda que una persona sin conocimientos dentro del agua, trabaje a una persona que se esté ahogando… porque podría empeorar la situación. La recomendación es hacerle llegar un objeto flotante y activar el 9-1-1”, precisó.

De hecho, Cana informó que los próximos 12, 13 y 14 de julio ofrecerán clases de salvavidas, primeros auxilios, CPR y uso y manejo de desfibrilador externo automático. Las certificaciones se ofrecerán en la Universidad del Sagrado Corazón. Los interesados pueden llamar al: 787-510-6622.

Recomendaciones

• Nadar acompañado

• Usar salvavidas aprobados por la Guardia Costanera

• Evitar el consumo de alcohol y drogas

• Optar por balnearios o piscinas con salvavidas