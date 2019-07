Trump promete tanques y espectáculo aéreo para el 4 de julio

WASHINGTON — El presidente Donald Trump prometió tanques militares además de “¡Increíble espectáculo aéreo y los fuegos artificiales más grandes de la historia!” para el festejo del Día de la Independencia en Washington. Sin embargo, el Distrito de Columbia no está feliz con la oferta y se queja de que Trump politizará lo que tradicionalmente ha sido un festejo apartidista.

Funcionarios de la Casa Blanca han intentado calmar esas preocupaciones al enfatizar que Trump planea dar un discurso patriótico en el monumento a Lincoln el jueves durante el evento “Salute to America” (Homenaje a Estados Unidos) que está considerado como un homenaje a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Sin embargo, una de las asesoras más cercanas de Trump en la Casa Blanca se desvió del razonamiento cuando le pidieron que anticipara sus comentarios.

La asesora Kellyanne Conway le dijo a la prensa el jueves que el discurso de Trump abordaría “lo maravilloso que es este país, nuestros solados y el ejército, y nuestra gran democracia y gran llamado al patriotismo, el éxito de esta administración para abrir tantos empleos para individuos, lo que hemos hecho por los veteranos”.

Trump tuiteó el martes: “Gran 4 de julio en D.C. ‘Saludo a Estados Unidos’. El Pentágono y nuestros grandes líderes militares están extasiados de hacer y esto, y mostrarle al pueblo estadounidense, entre otras cosas, el ejército más fuerte y avanzado de cualquier parte del mundo. ¡Increíble espectáculo aéreo y los fuegos artificiales más grandes de la historia!”.

Big 4th of July in D.C. “Salute to America.” The Pentagon & our great Military Leaders are thrilled to be doing this & showing to the American people, among other things, the strongest and most advanced Military anywhere in the World. Incredible Flyovers & biggest ever Fireworks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2019