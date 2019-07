Junta elimina el bono de Navidad y PayGo de municipios en presupuesto

El presupuesto revisado y certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) no incluye el pago de los municipios al sistema de retiro PayGo ni el bono de Navidad para los empleados públicos, precisó la directora ejecutiva del ente creado por la Ley Promesa, Natalie Jaresko.

Durante una llamada con los medios, Jaresko ofreció detalles del presupuesto que se certificó para el año fiscal que comenzó ayer, luego de que la Legislatura decidiera aprobar el domingo la versión enviada por el gobernador Ricardo Rosselló. El presentado por la JCF para el Fondo General asciende a $9,051 millones. Mientras, el presupuesto consolidado del ente federal para el año fiscal 2020 (que incluye estimado de fondos federales y de las corporaciones públicas, entre otros) es de $20,209 millones. El presupuesto del Fondo General del Ejecutivo asciende a $9,624 millones.

Sin embargo, Jaresko recalcó que ese documento era inconsistente con el plan fiscal, por las mismas razones que alertó al Gobierno en su carta el pasado 23 de mayo. En aquel momento, se indicó que contenía proyecciones de gasto por encima de lo que se había establecido por la Junta, así como asignaciones mayores a las estimadas para la Comisión Estatal de Elecciones y al Departamento de Educación.

Aportaciones al PayGo

“Creo que los municipios están plenamente conscientes de que la ley no es compatible con el plan fiscal certificado”, expuso Jaresko a preguntas de Metro sobre si había tenido un diálogo reciente con los municipios sobre los $400 millones que no recibirán para el pago del sistema de pensiones. Además, la portavoz de la JCF agregó que el tema se ha discutido en reuniones con el CRIM.

El pasado 17 de mayo, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29-2019), a fin de eliminar la obligación de los ayuntamientos de aportar al plan de salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go. Sin embargo, desde ese entonces la Junta ha advertido que la medida no va acorde con el plan fiscal certificado.

Empleados públicos no tendrán bono de Navidad

El bono de Navidad es otro aspecto que no está presupuestado por la Junta de Control Fiscal. Jaresko contó que el presupuesto tiene las partidas más detalladas que en el pasado, por lo que no se incluirá el bono en esas categorías. Según explicó, el Gobierno tendría que solicitar una reasignación de fondos para poder pagar el bono de Navidad este año, “pero sería inconsistente con el plan fiscal”.

“El año pasado el Gobierno pudo pagar el bono de Navidad reduciendo unas partidas. Este año hay una partida de bono de Navidad que específicamente destina cero. También hay una línea para el pago de planes médicos, por el cual el Gobierno se debe mantener. Cualquier movida de fondos de cualquier partida requiere que el Gobierno lo informe a la Junta”, dijo la directora de la JCF.

De igual forma, la directora de la Junta opinó que este presupuesto lo considera más transparente que los anteriores, debido al nivel de detalle que contiene. Mientras, adelantó que no considera que la pugna con el Gobierno terminará en los tribunales en esta ocasión. “La ley es clara y el Tribunal el año pasado fue claro de que el presupuesto que regirá es el que certifique la Junta. No creo que haya que regresar a la corte para que nos digan lo mismo por segunda vez”, sentenció Jaresko.

Gobierno dice que dará la pelea por el bono

Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló aseguró en conferencia de prensa que su equipo financiero está evaluando el presupuesto y que tomará posteriormente las acciones que sean necesarias. El primer ejecutivo añadió que recibió el documento por parte de la Junta el domingo en la noche, por lo que aún están en proceso de evaluación.

“Reitero mi posición: nosotros vamos a velar que las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico se pueden llevar a cabo”, dijo el primer ejecutivo, quién agregó que algunas prioridades son las aportaciones al plan médico y el bono de Navidad.

“Lo mismo dijeron el año pasado y yo encontré la manera con mi equipo de trabajo para poder pagar ese bono de Navidad. Así que nuestro equipo de trabajo va a continuar buscando los mecanismos para poder hacer la justicia social a nuestro pueblo a trabajar dentro de los retos fiscales que tenemos, pero, a base de las proyecciones reales”, añadió Rosselló.

Otros recortes

Además de la eliminación del bono de Navidad y el pago del PayGo, la Junta indicó que el presupuesto tiene un recorte de un 30 % en el gasto de servicios profesionales, un 13 % menos en la Legislatura y un 11 % de reducción en el presupuesto operacional de la JCF.

Junta certifica presupuestos para instrumentalidades

La JCF también certificó los presupuestos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.