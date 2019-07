En aprietos Llerandi por presionar para vender boletos de campaña

Pese a la divulgación de una grabación en la que exige la participación de servidores públicos en actividades proselitistas, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, aseguró ayer que no incurrió en ningún acto ilegal.

“La grabación circulada es de una reunión de campaña, privada y fuera de horas laborables. El titular es falso y la grabación demuestra que no mencioné cabilderos ni contratistas. En mi tiempo libre he sido por años colaborador de la campaña y es perfectamente legítimo”, sostuvo Llerandi en declaraciones escritas. Las expresiones de Llerandi responden a una grabación difundida por NotiUno 630 en la que se escucha al funcionario indicarles a los presentes, entre ellos jefes de agencia: “La paciencia también está agotada. Yo creo que es momento en que aquellos que estén comprometidos caminemos juntos, los que no, que se echen hacia un lado y permitan que otros lo hagan… es así de sencillo”.

En la grabación también se le escucha comentar sobre dos actividades de recaudación para la campaña del gobernador: una para “recursos internos” y otras para “recursos externos”. Llerandi descartó que se tratara de una reunión con cabilderos y contratistas. “En el partido hay recursos internos, como lo son las avanzadas, los equipos de los jóvenes. Eso son los grupos internos del Partido Nuevo Progresista y de todos los partidos. Hay otros que no son parte de las estructuras del partido y eso son los recursos externos”, justificó el funcionario en entrevista con Telemundo.

“Me parece que están sacando las cosas de contexto cuando la realidad es bien clara y aquí no hay nada que esconder”, señaló Llerandi.

Gobernador lo defiende

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró, por su parte, que el secretario de la Gobernación cuenta con su total confianza y descartó que este hubiese incurrido en algún acto ilegítimo. “Esto era una actividad política fuera de horas laborables, las cuales el secretario Llerandi está en perfecto derecho de poder participar”, dijo el mandatario en conferencia de prensa ayer.

Rosselló también catalogó la información como un intento de “mancillar” la reputación de su subalterno. “Quiero decirles que el secretario Llerandi es un gran ejecutivo, un gran servidor público y cuenta con mi total confianza”, expuso.

Aunque el gobernador indicó que el secretario realizó la reunión fuera de horas laborables, luego sostuvo que Llerandi “prácticamente trabaja las 24 horas al día”. Ante esto, y a preguntas de la prensa, Rosselló sugirió legislar para limitar la participación de los secretarios.

“Si quieren que los secretarios no participen en actividades políticas —como en el caso del secretario de Educación y el secretario de Hacienda—, pues entonces vamos a legislarlo. Pero no vengan a imponer un criterio y tratar de señalarlo como si fuese un acto malicioso cuando no lo es”, alegó.

Contralor electoral y Oficina de Ética evaluarán

Mientras tanto, la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) se limitaron a indicar ayer que evaluarán las expresiones vertidas por Llerandi.