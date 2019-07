Agricultores tendrán que rendir cuentas tras recibir incentivos de Gobierno

El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, aseguró que con el nuevo Código de Incentivos los agricultores tendrán que evidenciar el retorno de inversión de los incentivos que reciben.

“El Departamento de Hacienda es la agencia que se encarga de recoger los arbitrios, los impuestos, y luego de que recoge el dinero, (se encarga de) repartir dinero. Esa es la función de Hacienda, pero no mide qué hace la agencia con ese dinero que se dio”, explicó Flores.

Según expuso, el nuevo Código establece al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) como el ente evaluador del efecto de los incentivos que se otorgan. “Nosotros repartíamos el dinero, si hubo actividad agrícola o no partiendo de ese dinero, pues no lo sabíamos”, agregó el funcionario.

Asimismo, Flores agregó que con el nuevo Código los agricultores que se beneficien de los incentivos estarán atados a rendir cuentas de su producción. “Por ejemplo, nosotros dábamos el subsidio salarial. Nosotros el dábamos a un agricultor dinero para pagar la mitad del salario del obrero, pero eso no estaba atado a si producen o no producen, se gastaba el dinero en horas hombre. Pero no estaba supeditado, ahora con el Código de Incentivos sí lo hemos atado a incentivos por producción", precisó el titular de Agricultura.

"La idea es que si damos un dólar, tú tienes que devolver el dólar o un poquito más”, expresó Carlos Flores, secretario del Departamento de Agricultura.

“Ahora al ponerlo por producción tú le dices al agricultor cuando tú produzcas y dependiendo de la producción aquí está el incentivo", añadió Flores. Además, dijo que la evaluación será un mecanismo de rendición de cuentas, ya que los fondos que se dan a los agricultores provienen de los contribuyentes.

Necesidades diferentes

Flores manifestó que la agencia tiene políticas diferenciadas y que cada empresa tiene necesidades diferentes, ya que hay agricultores pequeños, industriales y comerciales.

Entre las áreas que el titular de Agricultura consideró importantes para mantener son la industria lechera, la industria del pollo, farináceos, vegetales e hidropónicos, así como empresas emergentes, tales como el cacao, la papaya y el cáñamo.

