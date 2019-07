Gobernador dice pagará este año el Bono de Navidad

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes que pagará el Bono de Navidad, esto, ante las expresiones de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko de que en el presupuesto que sometió el ente federal, no se pagará este año.

“Nosotros estamos evaluando el presupuesto. Llegó anoche. Reitero mi posición, nosotros vamos a velar que las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico se puedan llevar a cabo. Vamos a dar la lucha por causas justas que sabemos que se están limitando ahora como la aportación al seguro médico, el Bono de Navidad”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Lo mismo dijeron el año pasado y yo encontré la manera con mi equipo de trabajo para poder pagar ese Bono de Navidad así que, nuestro equipo de trabajo va a continuar buscando los mecanismos para poder hacer la justicia social a nuestro pueblo a trabajar dentro de los retos fiscales que tenemos pero, a base de las proyecciones reales”, añadió.

Jaresko dijo que no hay necesidad de acudir nuevamente a los tribunales por el tema del presupuesto.

En la noche del domingo, la Asamblea Legislativa aprobó la versión de presupuesto que solicitó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares de 9,624 millones de dólares, mientras que el ente federal creado bajo la Ley PROMESA certificó su documento de presupuesto por 9,051 millones de dólares.

“No hay razón de ir al Tribunal. La ley es clara y el Tribunal el año pasado fue claro de que el presupuesto que regirá es el que certifica la Junta. No creo que haya que regresar a la corte para que nos digan lo mismo por segunda vez”, dijo Jaresko en una conferencia telefónica con periodistas.

Según Jaresko, el presupuesto certificado por ellos de 9,051 millones de dólares es detallado y no da espacio para que el gobierno pueda utilizar los fondos para pagar otros asuntos como el Bono de Navidad.

“El año pasado certificamos un presupuesto y el Gobierno operó la mayoría del tiempo bajo ese presupuesto que certificamos. Ese presupuesto certificado no era tan detallado como este. Este presupuesto está más detallado y granulado. El año pasado el Gobierno pudo pagar el Bono de Navidad reduciendo unas partidas. Este año hay una partida de Bono de Navidad que específicamente destina cero. También hay una línea para el pago de planes médicos, por el cual el Gobierno se debe mantener. Cualquier movida de fondos de cualquier partida requiere que el gobierno lo informe a la Junta", sostuvo Jaresko.

De acuerdo a Jaresko, si el Gobierno quisiera pagar el Bono de Navidad, tendría que hacer una solicitud a la Junta, pero advirtió que esa solicitud sería denegada.

Inclusive, contestó que en la afirmativa a la pregunta de si la Junta denegaría cualquier tipo de solicitud de fondos adicionales al Gobierno, porque ya fueron asignadas en el presupuesto certificado.

En cuanto a la Ley 29 que exime del pago del Pay as You Go y las aportaciones al Plan de Salud del Gobierno a los municipios, Jaresko expresó que en el presupuesto que certificó la Junta no hay fondos para que el Fondo General asuma esa responsabilidad.

“Sobre la Ley 29 y los fondos del Pay as You Go y la aportación al plan de Salud del Gobierno, no, esos fondos no están incluídos en el Plan Fiscal. Le corresponde a los municipios realizar los pagos como se suponía hicieran previamente”, mencionó.

“Desde el primer día que se aprobó la Ley 29 le dijimos a los municipios y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y ellos están conscientes de que esa Ley no es cónsona con el Plan Fiscal”, sentenció.

Jaresko agradeció al representante Antonio “Tony” Soto Torres, con quien trabajaron estrechamente durante la discusión del presupuesto.