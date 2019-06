Tranque sobre presupuesto provoca la salida de "Tony" Soto de comité de conferencia

Luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, encabezada por Antonio "Tony" Soto, empujara y lograra la aprobación de enmiendas al presupuesto presentado por el gobernador Ricardo Rosselló, el comité de conferencia que lo evalúa rechazó los cambios y acordaron continuar con la propuesta del Ejecutivo.

Según el portavoz de la minoría popular en la cámara baja, Rafael "Tatito" Hernández, esto provocó un tranque en el comité y la salida de Soto, quien la semana pasada convocó a conferencia de prensa para anunciar que aprobarían un presupuesto menor al del Gobernador. El presupuesto sería entonces, supuestamente, de $9,188 millones, unos $437 millones menos que en el enviado desde Fortaleza. Luego presentaron dos resoluciones con el efecto práctico de aumentar el monto, acercándolo al del Ejecutivo.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Migdalia Padilla, confirmó a Metro que hubo un tranque en el comité de conferencia que estuvo reunido "como hasta las 3:00 de la madrugada".

“Lo de Tony Soto, eso me enteré yo por miembros de la prensa, que me preguntaron. Pero eso es una cuestión de ellos allá en la Cámara. Posiblemente, como da la casualidad de que el presupuesto que se mantiene ahora mismo es el que sometió el Ejecutivo, y recuerda que él había hecho una serie de enmiendas que prácticamente no era lo que el Gobernador había enviado. Por lo tanto, se llegaron a acuerdos, lo que son los presidentes de las dos Cámaras con el Gobernador, de que lo que se iba a aprobar es la 205 como vino de Fortaleza", confirmó Padilla.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló lo confirmó y explicó a los medios que "ciertamente hay una gran medida que es la que contiene la gran porción del presupuesto que prácticamente está cuadrada para que no tenga que correr el trámite legislativo y tienen que pasar varias cosas. Número uno, que los que presiden el comité, en este caso Tony Soto, tiene que firmar cada una de las páginas del informe y luego lo que tiene que ver con referéndum. Y como ese trámite ya prácticamente se cuadró en el presupuesto, lo sacamos del comité y él está trabajando en este momento, junto al presidente de la Cámara, las otras medidas de presupuesto".

"Eso que dicen de que Tony Soto se fue y está molesto, eso no es cierto, él cumplió con su trabajo", dijo Rodríguez Aguiló antes de que Soto se le uniera frente a los medios en las gradas del hemiciclo.

Se explica Tony Soto

"Reiteramos nuestro compromiso en cubrir la necesidad de los alcaldes, pero lo hicimos de una manera estratégica, estableciéndolo en una resolución aparte. La posición del comité de conferencia fue diferente a la posición que adoptó la Cámara de Representantes", explicó Soto.

Así que el presupuesto final será de $9,624 millones, tal como lo radicó el Ejecutivo. "Consolida nuevamente las partidas del 'Pay As You Go' de los municipios y ASES de los municipios en la resolución principal, y reestablece ciertas partidas presupuestarias que quería el Ejecutivo", añadió.

Presupuesto: "una trampa" del PNP

Hernández, por otra parte, defendió que el presupuesto a aprobar sigue siendo un presupuesto simbólico dado a que el que finalmente se aplicará el de la Junta de Control Fiscal, que a su vez parte del Plan Fiscal "aprobado y celebrado" por la administración de turno.

"Cuando la Junta presenta el presupuesto, que no es un desglose de gastos, es una composición de proyecciones, de estados financieros, estados bancarios,fondos disponibles -esto es un monstruo-, ahí es donde tenía el gobernador que distanciarse de la Junta", agregó enumerando posibles análisis y documentos que pudo haber presentado el Ejecutivo para contrastar el de la Junta.

Sobre Soto, dijo que "intentó de engañar al País al presentar un presupuesto (…), diciéndole a todos los medios del país que él había bajado el gasto en el presupuesto y después, al otro día, pasar dos resoluciones aparte al presupuesto que suman la misma cantidad. Una diferencia de $100 millones, que en un presupuesto millonario eso no es nada".