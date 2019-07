Legislatura aprueba el presupuesto del Gobernador

Luego de que un comité de conferencia acordara revertir el presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes, el Senado aprobó esta tarde el presupuesto para el próximo año fiscal presentado por el Ejecutivo, que asciende a $9,624 millones.

La minoría popular, independiente e independentista votó en contra. El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, subrayó los contrastes en los legisladores de mayoría, cuya proyección es contraria a la Junta de Control Fiscal (JCF) pero en la práctica ajustan el presupuesto al Plan Fiscal aprobado por el Gobierno y de donde surge el presupuesto del ente federal.

"Ustedes saben que este presupuesto no van para ningún la'o", dijo el también precandidato a la Gobernación por el PPD. "¿Realmente ustedes se van a prestar para tener un presupuesto falso? Yo no me voy a prestar para eso", afirmó antes de informar que votaría en contra.

Ante este contexto en el que la elaboración de un presupuesto en el gobierno local queda corto ante la imposición de la Junta, el independentista Juan Dalmau Ramírez reflexionó en su turno sobre la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos y catalogó al presidente, en este caso Donald Trump, como un "dictador. "Lo que está ganando es la colonia", dijo. "Esto que está pasando aquí es una tragedia democrática".

En la discusión no trascendieron asignaciones específicas a agencias ni cantidad alguna, y así lo destacó el novoprogresista Henry Neumann Zayas. "Han estado concentrados en que el esfuerzo que llevamos a cabo no tiene sentido ni lógica y que el presupuesto que se estará aprobando es el de la JCF", observó el senador.

Un momento después, el independiente José Vargas Vidot argumentaba que no estaban más que discutiendo qué hacer con un muerto o cómo acomodar en un féretro.

Fuera de plazo

El Senado aprobó el presupuesto ya pasado el plazo otorgado por la JCF; las 5:30 de la tarde de hoy, domingo. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró esta tarde que "no me preocupa la carta de la Junta (de Control Fiscal)" en la que advirtieron el plazo a los presidentes legislativos.

"Si la Legislatura no presenta un presupuesto para el año fiscal 2020 que cumpla con el Plan Fiscal a más tardar 5:30 pm hoy, JSAF no tendrá más remedio que desarrollar un presupuesto que cumpla con los requisitos y presentarlo al gobernador y la Legislatura antes del comienzo del nuevo AF mañana", planteó el ente fiscal en comunicación oficial.

Tranque sobre el presupuesto deja fuera a Tony Soto

La controversia por el presupuesto provocó que destituyeran al representante Antonio "Tony" Soto Torres como cabeza del comité de conferencia, puesto a que no coincidió con el acuerdo entre los presidentes de ambas cámaras y el Ejecutivo.

Fue precisamente Soto quien presentó a la prensa la semana pasada una nueva versión del presupuesto, supuestamente más reducido que el solicitado por Fortaleza con $9,188 millones. Después presentó dos resoluciones que tenían el efecto práctico de aumentarlo, acercándolo al de Rosselló.

"Una cuestión "estratégica", dijo en la tarde de ayer a los medios, en el que también explicó que el aprobado "consolida nuevamente las partidas del 'Pay As You Go' de los municipios y ASES de los municipios en la resolución principal, y reestablece ciertas partidas presupuestarias que quería el Ejecutivo".

El presupuesto sería entonces, supuestamente, de $9,188 millones, unos $437 millones menos que en el enviado desde Fortaleza. Luego presentaron dos resoluciones con el efecto práctico de aumentar el monto, acercándolo al del Ejecutivo.

"Consolida nuevamente las partidas del 'Pay As You Go' de los municipios y ASES de los municipios en la resolución principal, y reestablece ciertas partidas presupuestarias que quería el Ejecutivo", añadió.

Presupuesto: "una trampa" del PNP

El portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández defendió que el presupuesto a aprobar sigue siendo un presupuesto simbólico dado a que el que finalmente se aplicará el de la Junta de Control Fiscal, que a su vez parte del Plan Fiscal "aprobado y celebrado" por la administración de turno.

"Cuando la Junta presenta el presupuesto, que no es un desglose de gastos, es una composición de proyecciones, de estados financieros, estados bancarios,fondos disponibles -esto es un monstruo-, ahí es donde tenía el gobernador que distanciarse de la Junta", agregó enumerando posibles análisis y documentos que pudo haber presentado el Ejecutivo para contrastar el de la Junta.

Sobre Soto, dijo que "intentó de engañar al País al presentar un presupuesto (…), diciéndole a todos los medios del país que él había bajado el gasto en el presupuesto y después, al otro día, pasar dos resoluciones aparte al presupuesto que suman la misma cantidad. Una diferencia de $100 millones, que en un presupuesto millonario eso no es nada".