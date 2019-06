Rivera Schatz, Bhatia y Dalmau critican investigación a Raulie Maldonado

Senadores de mayoría y minoría critican que la Policía haya iniciado una investigación contra “Raulie” Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, por expresiones hechas en sus redes sociales.

“Ninguna institución de gobierno y ninguna rama de poder político y gubernamental debe utilizarse para atropellar, abusar, discriminar o para intimidar a ningún ciudadano. Eso debe quedar absolutamente claro… La Policía de Puerto Rico no debe iniciar una investigación caprichosamente. Ni la Policía de Puerto Rico ni ninguna autoridad estatal o federal porque después de todo somos ciudadanos americanos y nos cobijan todos los derechos como tal”.

De esta forma, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sentenció que el Estado, mediante su poder investigativo, no debe perseguir a nadie “por ninguna razón y cualquier señalamiento de actos ilegales, como he dicho y repito una vez más, no debe tratarse livianamente”.

Las expresiones del líder senatorial se produjeron en un turno inicial de la sesión de hoy tras salir a la luz pública que alegadamente la Policía de Puerto Rico inició una investigación sobre las armas que tiene el hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, quien ha realizado expresiones públicas tras la salida de su padre del gobierno de Puerto Rico a principios de esta semana.

“Lo que se ha dicho que la Policía de Puerto Rico está investigando o revisando la licencia de armas del señor Maldonado (Nieves) por razón de las denuncias que hizo levanta sin lugar a dudas, suspicacia y la Policía de Puerto Rico tiene que explicar en detalle de qué se trata y por qué inicio, si en efecto lo inició, ese tipo de investigación… Debe en efecto examinarse con detenimiento, corroborarse y verificarse si en efecto o no tienen base dichas alegaciones para entonces actuar de conformidad. Eso es importante que quede claro”, añadió el líder senatorial quien dijo estará atento a lo que ocurre con esas denuncias.

De paso, Rivera Schatz explicó que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, no dijo que le volarían la cabeza al que hable. “Eso es falso. Eso es una mentira. El dijo que quien incurra en actos de corrupción le volarían la cabeza….El dijo exactamente todo lo contrario y eso debe quedar claro en el récord”, dijo.

“Aquí no hay funcionarios poderosos: todos están bajo la ley y el que se parta de la ley responderá por sus actos”, sentenció Rivera Schatz.

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, opinó que es “preocupante” que se active el aparato de seguridad del Estado para “penalizar la expresión de denuncias con acciones cuestionables y que pueden ser ilegales de alterar un informe con respecto a los manejos de la respuesta luego del huracán María. A la transparencia no le puede imponer una mordaza”.

Mientras el senador popular Eduardo Bhatia Gautier, argumentó que “el señor (Henry) Escalera no solo ha iniciado una investigación por todo esto del hijo (Raúl Maldonado Nieves) sino que está utilizando todo el aparato investigativo de forma ilegal para amedrentar a este ciudadano y va tan lejos como publicar que esta persona tiene 16 armas y publica las armas que tiene. Eso es una violación directa a cualquier ciudadano….Esto es persecución del Estado”.

Después de las expresiones de los senadores de minoría, Rivera Schatz expuso que la moral “es relativa para algunas personas”, en referencia a lo que dijeron Dalmau Ramírez y Bhatia Gautier.

“Cuando el Senado se ha expresado en contra de un dictador (Nicolás Maduro) que ha atropellado a miles de ciudadanos, arrestado alcaldes pues la moral de alguna gente se reblandece. Entonces eso tiene aplausos y hasta fotos”, argumentó el líder senatorial.