Raulie Maldonado vuelve a escribir en Facebook que tratan de amedrentarlo

El hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado volvió hoy a arremeter contra el gobierno al publicar en su cuenta de Facebook que están utilizando sus recursos para "amedrentarle", tras sus fuertes expresiones contra el gobernador Ricardo Rosselló de que incurrió en actos delictivos.

Maldonado hizo referencia a la citación que su padre tenía hoy en el departamento de Justicia, a la cuál no acudió.

"Mi viejo tenía dos citas durante la mañana de hoy, el fue a la cita con el foro investigativo en el que la verdad va a salir. Yo no confío en el Departamento de Justicia local. Quién confiaría, si el mismo día que hablé por radio, a las dos horas, un individuo toca la puerta de mi casa. Se la tiro porque no se quien era. Se quedó tocando y no se identificó. Luego me pasan por debajo de la puerta una citación de la policía para una investigación de mi licencia de armas que tengo desde los 21 años. Que casualidad! No quiero pensar que el gobierno está utilizando recursos del estado para amedrentarme", alegó Raulie Maldonado en un post en la red social.

Asimismo aseguró que "luego recibo un mensaje de que publicaron la dirección de mi casa en las redes, de lo que yo entiendo son los trolles pagados por las agencias de publicidad del gobierno. A eso se refieren cuando dicen que la policía va a tocar la puerta y van a volar cabezas?".

screen shot

Maldonado hijo, sostuvo en una entrevista radial hace unos días que el gobernador Ricardo Rosselló incurrió en actos delictivos, solicitando que se cambiara el informe realizado por la firma BDO sobre el manejo de los vagones con suministros que repartiría la organización Unidos por Puerto Rico luego del huracán María. En la emisora WKAQ, señaló que a principios de año se reunió en Fortaleza con el primer ejecutivo, el presidente de BDO y que en el cónclave el mandatario pidió hacer cambios en el reporte para beneficiar a la primera dama Beatriz Rosselló.

Raúl Maldonado, hijo, reitera sus denuncias sin pelos en la lengua El abogado está dispuesto a someterse a un polígrafo y a testificar ante las autoridades federales, según reiteró ayer en entrevista radial (WKAQ).

Te recomendamos este video: