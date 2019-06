Proyecto Matria: 15 años de trabajo por la equidad y el desarrollo económico de la mujer

View this post on Instagram

En Matria estamos hechas unas quinceañeras. Pero como buenas luchadoras por la equidad, nuestros 15 años son de de trabajo para crecer, soñar y llevar a otro nivel nuestro trabajo. Y ese otro nivel necesita un mega boost de solidaridad. Necesitamos recaudar $15,000. Si en algún momento es importante tu donativo, es ahora. ¿Nuestra meta? $15k para completar la remodelación de nuestra sede. ¡Por primera vez estaremos en nuestro propio local! ¿Alguna vez has tenido que pensar en cambiar sistema eléctrico, remodelar plomería, pintar, sacar losetas plásticas (y dejar a la vista losas criollas), poner aires, amueblar, sellar techos… ¡Uf! Ya sabes lo que cuesta. Y mira, en verdad hemos hecho todo para ahorrar (¡Mira las fotos!!). Pero hay cosas que hay que pagar. No queda de otra. ¿$15,000? Poco para lo que nos falta. Sin embargo, suficiente para celebrar nuestros 15 años en nuestro propio y auténtico espacio Matria. Un lugar donde cabremos las ¡15! empleadas y empleados que ya tenemos, donde nuestras participantes podrán ser bien atendidas y en donde seguiremos incubando equidad, derechos humanos y una cepa de luchadoras y luchadores de derechos humanos que dan todo por el país que soñamos. ¿Te animas? Dona lo que puedas. Comparte la campaña con otra gente. Habla de Matria con tu familia y amistades. Matria está a otro nivel y en nuestro quinceañero queremos un espacio digno de nuestra fiereza, de nuestra ternura, de nuestra solidaridad, sueños y amor. Entra a la recaudación en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/donate/2457770947785039/?fundraiser_source=external_url #15AñosDeMatria #SomosMásFuertes #SomosMatria #Matria #MujeresPoderosas