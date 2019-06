Padre e hijo con extrañas condiciones de salud claman por ayuda

Un padre y su hijo de 4 años en San Sebastián claman por ayuda de la ciudadanía para cubrir las necesidades básicas de su hogar.

Kenny Comulada, quien es chef, fue diagnosticado con la condición de myasthenia gravis, por lo que hace tres meses que no puede trabajar. “Se me bajó el párpado iziquierdo y desde esa vez veo doble todo el tiempo. Tengo los dos pareados tumbados y cuando el neurólogo me hace unas pruebas, me dice que tengo myasthenia gravis”,una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica que afecta los músculos que controla la cara, ojos, cuello y extremidades.

Comulada cuenta que de ser “una persona que estaba totalmente activo" paso a "estar ahora muchas veces dependiendo de mi papa, de mi esposa, para mí no ha sido fácil".

El hombre de 43 años, y padre de tres hijos, contó a Noticentro que su niño de 4 años, padece de varias condiciones de salud como el sindrome de West, perlesía cerebral y convulsiones, por lo que necesitan ayuda económica urgente para sus gastos de salud y del hogar.

Si desea ayudar con este caso puede hacerlo a través del número (787) 944-5202 y por ATH móvil.