Fortaleza advierte “volarán cabezas”

En medio de las polémicas en torno a las acusaciones y avalancha de renuncias más recientes en el Gobierno de Ricardo Rosselló, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, lanzó una advertencia: La Fortaleza le “tumbará la cabeza” a los funcionarios que se desvíen de la ley.

“Precisamente, un ‘huracán’, ‘un bollete’ y una ‘historia de horror’ es lo que le depara a cualquier funcionario o cualquier contratista que se haya podido desviar del marco de la ley”, sostuvo Maceira en entrevista radial (Radio Isla). De esa manera se refirió a las portadas de los principales medios del país que reseñaron, no solo despidos y bajas del equipo gubernamental, sino la reacción del gobernador a las expresiones del hijo del destituido Raúl Maldonado. Además, Maceira descartó que los acontecimientos en días recientes hayan afectado las operaciones del Gobierno. Posteriormente, reiteró sus expresiones en una conferencia de prensa en la que indicó que todos los funcionarios son de libre remoción y que no tolerarán actos indebidos.

Cita de Maldonado con Justicia

Habrá que esperar a mañana viernes para conocer si Maldonado finalmente acude al Departamento de Justicia (DJ) para ofrecer su testimonio en torno a las prácticas que denunció el lunes sobre una supuesta “mafia institucional” en Hacienda, ya que no ha confirmado su asistencia. De acuerdo con la portavoz de prensa del DJ, Mariana Cobián, se trata de una citación oficial por lo cual “se entiende que el Lcdo. Maldonado debe comparecer”. “Si no asiste, los fiscales determinarán el curso a seguir”, acotó. Por su parte, el subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón, indicó a Metro que están “dándole la oportunidad a Maldonado de que lo que dijo lo ponga por escrito” para poder iniciar un proceso. “Si él no lo hace, que eso no significa que no vayamos a actuar”. Al preguntársele por qué no ha realizado un referido formal, como presuntamente se hizo tras las denuncias de la extitular de Hacienda, Teresita Fuentes, Rolón criticó que Maldonado prefirió llevar sus denuncias a la radio y no al ejecutivo para poder canalizarlas. “¿ Eso cancela que no se haga un referido formal al DJ?”, se le preguntó. “No, para nada”.

Próximamente, el DJ anunciará cuándo citará al hijo de Raúl Maldonado.