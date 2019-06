Raúl Maldonado, hijo, reitera sus denuncias sin pelos en la lengua

A juicio del hijo de Raúl Maldonado, quien lleva su mismo nombre, el gobernador Ricardo Rosselló incurrió en actos delictivos al, supuestamente, solicitar que se cambiara el informe realizado por la firma BDO sobre el manejo de los vagones con suministros que repartiría la organización Unidos por Puerto Rico luego del huracán María.

Maldonado, hijo, está dispuesto a someterse a un polígrafo y a testificar ante las autoridades federales, según reiteró ayer en entrevista radial (WKAQ).

El abogado detalló que a principios de año se reunió en Fortaleza con el primer ejecutivo, el presidente de BDO, y que en el cónclave, el mandatario pidió hacer cambios en el informe para beneficiar a la primera dama Beatriz Rosselló. “Solicitó que cambie un reporte, yo creo que sí, que eso es un delito”, detalló sobre el encuentro. Al tiempo, el excontratista del Gobierno aseveró que Rosselló “sabe todo” sobre las actuaciones ilegales en el Gobierno. Específicamente, sobre unas denuncias realizadas ayer por su padre, quien comentó que en el Departamento de Hacienda hay una “mafia” que ha tratado de extorsionarlo.

“El gobernador sabe todo, cuando yo digo si es inepto porque lo sabía, no es inepto es un corrupto”, afirmó Raulie (como ha sido llamado públicamente) en la entrevista. “Todos en esta administración son unos corruptos, ¿No me creen? Polígrafo, pongo las manos de frente y me siento con el polígrafo”, añadió.

De acuerdo con Maldonado hijo, desde la Oficina de la Primera Dama se estaban “controlando los vagones. Cuando había que distribuir la ayuda, la retrasaron para tratar de aguantar la noticia. ¿Quién carajo la saca de los furgones? El viejo mío”, subrayó.

“Sí, todo recaía en la Oficina de la Primera Dama, y el reporte final que salió no echó culpas a la Oficina de la Primera Dama”, dijo también.

No confía en las autoridades locales

Raulie le dijo al presentador Rubén Sánchez que no confía en el Departamento de Justicia local, “porque aquí se fabrican casos” y que, por tal razón, la investigación sobre corrupción y venta de influencias que llevan los federales comenzó en Nueva York.

Asimismo, indicó que su padre no está en el mejor estado luego de lo sucedido ayer y lo defendió ante cualquier acusación. “Mi papá es un pan de Dios, todo lo que ha hecho ha sido por el bien de Puerto Rico”. metro