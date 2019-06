Llerandi dice si expresiones del hijo de Maldonado fueran ciertas implicaría a su padre en actos ilegales

El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi adjudicó las expresiones de Raúl Maldonado, hijo, en redes sociales ayer al día difícil que estaba pasando su familia por la destitución de su padre como secretario de Hacienda, director de Gerencia y Presupuesto y Principal Oficial Financiero luego de declarar que en Hacienda hay una mafia y que lo intentaron extorsionar.

“Son (expresiones) desafortunadas y si fueran ciertas, lo cual no lo son, implicaría que su padre pudiese haber actuado de una manera que se merece investigar. Por la deferencia que tengo con el licenciado Raúl Maldonado no quiero abundar sobre las declaraciones del hijo”, dijo Llerandi en entrevista radial (RadioIsla). Maldonado hijo publicó dos mensajes en redes sociales en los que calificó al gobernador, Ricardo Rosselló de corrupto entre otros insultos y sostuvo que se solicitó cambiar un informe de la firma de auditoría BDO para no afectar a la primera dama, Beatriz Rosselló. “Ayer fue un día difícil para el licenciado raúl Maldonado y su familia”, dijo Llerandi al pedirle una reacción ante las denuncias.

El secretario de la Gobernación, al igual que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, invitó al hijo de Maldonado a acudir a las autoridades si tiene evidencia de lo que sostiene.

Maldonado se cantó víctima de una mafia y Rosselló lo destituyó El gobernador indicó que el secretario no le notificó sobre las denuncias en la agencia

“Si son ciertos (los señalamientos), quien haya ejecutado esas acciones sería su señor padre […] Que vaya a las autoridades pertinentes y que las demuestre, ni se entiende de qué textos estaba hablando ¿cheques en una gaveta? A mi no me hace nada de sentido eso y conociendo al señor Gobernador, estoy convencido que eso es totalmente falso”, apuntó Llerandi.



Publicidad



Sobre su comparecencia ante el Gran Jurado ayer, el secretario de la Gobernación sostuvo que no la hizo pública hasta hoy porque ayer estuvo muy ocupado con las transiciones en Hacienda y OGP. Llerandi detalló que el Gobernador sabía que había sido citado y que le pidió que hiciera público el alcance de la citación. Sin embargo, más allá de decir que le preguntaron sobre nombramientos, funciones y delegaciones que se hayan realizado a Alberto Velázquez Piñol, subcontratista de BDO, en las agencias de gobierno no abundó en indagaciones, ni los fiscales presentes en la sesión con el Gran Jurado. Lo que sí dijo fue que le preguntaron sobre si a Velázquez Piñol le habían delegado funciones para operar a nombre del gobierno de Puerto Rico. Sostuvo que de los documentos que entregó no se desprende ningún acto ilegal.

Llerandi no detalló si le preguntaron sobre la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. Sostuvo que no hubo ninguna mención del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado. El funcionario confirmó que otros secretarios —algunos que han salido públicamente y otros que no— también han sido citados al Gran Jurado.