Unidos por Puerto Rico reacciona a fuertes expresiones de hijo de Raúl Maldonado

La Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico comunicó esta noche que "desconoce el origen de las fuertes expresiones recientes de Raúl Maldonado, hijo, relacionados a Unidos por Puerto Rico" y el gobernador Ricardo Rosselló.

Según indicó la entidad privada mediante declaraciones escritas "la relación con el gobierno de Puerto Rico fue de colaboración durante la emergencia, y se describe en un memorando formal de entendimiento, donde el gobierno se responsabilizó por el manejo y distribución de bienes donados y recibidos en el Centro de Acopio ubicado en el Coliseo José Miguel Agrelot, desde el inicio de la emergencia hasta el 30 de noviembre de 2017. Posterior a esta fecha Unidos por Puerto Rico se responsabilizó por el recogido y distribución de bienes donados, los cuales fueron contabilizados y distribuidos en su totalidad con la colaboración de varias entidades sin fines de lucro".

Además agregan que "en aras de mantener la transparencia relacionada a la información sobre la distribución de los bienes y el dinero recibido, Unidos pone a disposición del público su informe anual y estados financieros, la información sobre las donaciones a entidades, y testimoniales de las entidades beneficiadas, en su página de internet wwww.unidosporpuertorico.com".

"Unidos Por Puerto Rico (UPPR) es una entidad privada, fundada con el exclusivo propósito de contribuir con la recuperación de las víctimas de los huracanes Irma y María. Durante el periodo posterior a ambos desastres naturales, la entidad recibió aproximadamente 5 millones de libras en bienes donados y cerca $40 millones en donaciones, los cuales fueron distribuidos en su totalidad a través de más de 194 organizaciones sin fines de lucro. La organización se enorgullece de la labor colaborativa con las organizaciones sin fines de lucro para lograr impactar a los más necesitadas alrededor de toda la Isla", lee la misiva.

El hijo del ahora exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, escribió esta tarde en su cuenta de Facebook un contudente mensaje contra Rosselló, en el que lo llama "corrupto" e "inepto".

En su comentario en la red social señaló, además, que hubo reuniones en Fortaleza junto al gobernador y personal de BDO, empresa que ahora es investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

"Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia, yo presentaré mi evidencia. Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el informe de unidos por Puerto Rico porque afectaba a su esposa. Habla de los cueques (cheques) que estaban en la gabeta (gaveta). No dicho por mí, que el pendejo que está ahí que es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabía, eras inepto. Es bien diferente porque gobernador, usted sabía, no eres inepto porque lo eres, eres corrupto", detalló Raúl Maldonado hijo en Facebook.