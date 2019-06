Renuncia de Raúl Maldonado llega a medios internacionales

La renuncia del secretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado solicitada por el gobernador Ricardo Rosselló ha sido reseñada en medios internacionales.

"Gobernador de Puerto Rico derrota al tesorero en medio de una investigación del FBI", lee el titular de la noticia del portal Bloomberg.

Entre los detalles que resalta el medio noticioso sobre la renuncia está que "el gobernador no divulgó detalles sobre las acusaciones, que según él son "graves y podrían representar graves violaciones de la ley".

Además en el escrito se menciona que "Puerto Rico se encuentra en medio de una quiebra que se hizo más complicada por la catastrófica llegada del huracán María en septiembre de 2017. Un consejo de supervisión fiscal instalado este mes por el Congreso de los Estados Unidos propuso un acuerdo para reestructurar unos $35 mil millones de su deuda, aunque no está claro, el plan avanzará como está concebido actualmente. En la reestructuración, al igual que con la recuperación del huracán, un obstáculo para el gobierno es restaurar la fe después de décadas de mala gestión bien documentada que ayudó a ponerlo en su actual agujero fiscal".

Asimismo el medio destaca que "El Departamento de Hacienda ha sido uno de los principales conductos para la ayuda estimada de $20.6 mil millones que ha llegado a la isla desde el huracán María. Una investigación en el departamento está siendo realizada por un equipo de contadores públicos certificados que se especializan en auditoría forense, dijo Maldonado".

Por su parte indican que "La oficina del FBI en San Juan no respondió de inmediato una llamada telefónica en busca de reacciones.

"Las revelaciones de Maldonado se producen en medio de una constante y creciente controversia en la isla. El mes pasado, Rosselló dijo que "no toleraría ni sería cómplice de ningún acto de corrupción" tras el arresto por parte del FBI del director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado y de dos contratistas, por la facturación de servicios que nunca se llevaron a cabo", menciona el artículo noticioso.

Puerto Rico's governor asked for the immediate resignation of Treasury Secretary Raul Maldonado just hours after he disclosed an FBI probe of his department https://t.co/mkrF6b5fwB

Puerto Rico Gov @ricardorossello fires his Treasury Secretary, who said on the radio this morning there was an "institutional mafia" within his agency that had extorted him and possibly hacked his computer. https://t.co/OeSW388sZL

— Andrew Scurria (@AndrewScurria) June 24, 2019