Raúl Maldonado denuncia prácticas ilegales de algunos empleados de Hacienda

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado anunció el lunes que se cursa una investigación por una alegada mafia de empleados dedicados a actuaciones indebidas en esa agencia y reafirmó que no renunciará a su puesto.

“Es una mafia institucional de muchos años en los cuáles se habían mantenido esto como un negocio… Tenemos manzanas podridas. Identificamos su modus operandi y tomamos las medidas para resolverlo. Ya se ha contenido. De ahí fue que surgieron muchas amenazas que recibimos mi familia y yo y de ahí que se solicitó la asistencia de la Policía para darnos seguridad”, dijo Maldonado en entrevista radial (WKAQ).

Señaló que Héctor González, del área de evasión contributiva del DH, y funcionario retirado del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por su siglas en inglés), es quien lidera los agentes que colaboran con esta pesquisa internamente, así como los protocolos de trabajo con el gobierno federal. Indicó que una compañía que ofrece servicios a las autoridades federales está a cargo de esta pesquisa, para referir los hallazgos al FBI.

“Hemos encontrado, de una investigación que se comenzó con el FBI a principios de esta administración, que había funcionarios accediendo ‘records’ del sistema, vendiendo influencias, licencias falsas. Dos de ellos fueron convictos y hay cerca de 15 a 20 que todavía se están revisando. Próximamente culminaremos la investigación”, alegó.

Asimismo, alegó que estos empleados accedieron información confidencial de contribuyentes para hacerle daño a él. “Nos dimos cuenta que de clientes de mi práctica privada han salido deficiencias nuevamente que ya estaban cerradas… Hemos encontrado que hay información que se ha filtrado que es de naturaleza confidencial en cuanto a esos contribuyentes. Un funcionario en particular trató de extorsionarme al yo moverlo y mandarlo para la investigación. Ese ya está referido. (El empleado) indicó que él iba a tomar la información para ir a los medios si yo lo removía o si lo sacaba de su posición como tal”, alegó Maldonado.

Por otro lado, el también director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y principal oficial financiero del gobierno (CFO por sus siglas en inglés), señaló que “hemos encontrado que han accedido cuentas que son fácil de manipular la data y destruir documentos. Esa investigación se está haciendo por contadores públicos autorizados forenses especializado en fiscalización federal”.

Mientras, negó que haya sido citado por un gran jurado federal, ni que sea objeto de alguna investigación federal. “Yo no tengo ninguna investigación del FBI. Al contrario, estamos colaborando con la investigación que estamos haciendo en conjunto”, afirmó.

Además, Maldonado aseguró que no renunciará a su cargo. “No. yo no voy a renunciar. No me está investigando el FBI”, afirmó el secretario.