Hijo de Raúl Maldonado llama "corrupto" al gobernador en Facebook

El hijo del ahora exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, escribió en sus redes sociales un contudente mensaje contra el gobernador Ricardo Rosselló, en el que lo llama "corrupto" e "inepto".

En su comentario de Facebook señaló, además, que hubo reuniones en Fortaleza junto al gobernador y personal de BDO, empresa que ahora es investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

"Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia, yo presentaré mi evidencia. Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el informe de unidos por Puerto Rico porque afectaba a su esposa. Habla de los cueques (cheques) que estaban en la gabeta (gaveta). No dicho por mí, que el pendejo que está ahí que es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabía, eras inepto. Es bien diferente porque gobernador, usted sabía, no eres inepto porque lo eres, eres corrupto", detalló Raúl Maldonado hijo en Facebook.

Las palabras surgen luego de que Maldonado fue despedido por el primer ejecutivo , tras decir públicamente en radio que en Hacienda hay prácticas ilegales.

Comentario de Raúl Maldonado hijo en Facebook.

Tras las investigaciones, varios contratos han sido cancelados.

“Es una mafia institucional de muchos años en los cuáles se habían mantenido esto como un negocio… Tenemos manzanas podridas. Identificamos su modus operandi y tomamos las medidas para resolverlo. Ya se ha contenido. De ahí fue que surgieron muchas amenazas que recibimos mi familia y yo y de ahí que se solicitó la asistencia de la Policía para darnos seguridad”, dijo Maldonado en entrevista radial (WKAQ) esta mañana.

Señaló que Héctor González, del área de evasión contributiva del DH, y funcionario retirado del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por su siglas en inglés), es quien lidera los agentes que colaboran con esta pesquisa internamente, así como los protocolos de trabajo con el gobierno federal. Indicó que una compañía que ofrece servicios a las autoridades federales está a cargo de esta pesquisa, para referir los hallazgos al FBI.

Raúl Maldonado denuncia prácticas ilegales de algunos empleados de Hacienda Aseguró que las autoridades federales y estatales mantienen varias investigaciones en curso

“Hemos encontrado, de una investigación que se comenzó con el FBI a principios de esta administración, que había funcionarios accediendo ‘records’ del sistema, vendiendo influencias, licencias falsas. Dos de ellos fueron convictos y hay cerca de 15 a 20 que todavía se están revisando. Próximamente culminaremos la investigación”, alegó.

Asimismo, alegó que estos empleados accedieron información confidencial de contribuyentes para hacerle daño a él. “Nos dimos cuenta que de clientes de mi práctica privada han salido deficiencias nuevamente que ya estaban cerradas… Hemos encontrado que hay información que se ha filtrado que es de naturaleza confidencial en cuanto a esos contribuyentes. Un funcionario en particular trató de extorsionarme al yo moverlo y mandarlo para la investigación. Ese ya está referido. (El empleado) indicó que él iba a tomar la información para ir a los medios si yo lo removía o si lo sacaba de su posición como tal”, alegó Maldonado.

