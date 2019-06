Hijo de Raúl Maldonado arremete contra el gobernador en nuevo post

El hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Jr. arremetió nuevamente esta noche contra el gobernador Ricardo Rosselló a través de una nueva publicación en su cuenta de Facebook.

En la misma, Maldonado volvió a llamar "corrupto" al gobernador y hasta lo retó a someterse a una prueba de polígrafo, a la que también dijo estar dispuesto a realizarse.

"Gobernador nada que decir. Cuente a quien le dije #ma… Y cuente que se tuvo escalar porque no hacia caso. Se tiene que ir a NY porque aquí no hacen caso. Ni presentandote la evidencia. Habla de pas langostas prometidas, o se te olvida los lensajes que te enseñaron. Ponte poligragrafo que yo me lo pongo, corrupto", lee el mensaje que contiene varios errores ortográficos.

Más temprano, Maldonado escribió en sus redes sociales un contudente mensaje contra Rosselló, en el que lo llamaba "corrupto" e "inepto".

En su comentario de Facebook señaló, además, que hubo reuniones en Fortaleza junto al gobernador y personal de BDO, empresa que ahora es investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés).

"Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia, yo presentaré mi evidencia. Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el informe de unidos por Puerto Rico porque afectaba a su esposa. Habla de los cueques (cheques) que estaban en la gabeta (gaveta). No dicho por mí, que el pendejo que está ahí que es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabía, eras inepto. Es bien diferente porque gobernador, usted sabía, no eres inepto porque lo eres, eres corrupto", detalló Raúl Maldonado hijo en Facebook.

Las palabras surgen luego de que su padre, Raúl Maldonado fue despedido por el primer ejecutivo, tras decir públicamente en radio que en Hacienda hay prácticas ilegales.