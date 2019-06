¿Naves extraterrestres o un enigmático proyecto secreto del Pentágono? Dos ovnis sobrevuelan Kansas y provocan el misterio total en redes sociales

Un enigmático hecho tiene consternada a las redes sociales luego que fueran captados dos ovnis sobrevolando la ciudad estadounidense de Kansas.

El hecho provocó tanta expectación que el propio Servicio Meteorológico Nacional entró al debate, aunque solamente para generar un misterio mayor, tras afirmar que "honestamente, no tenemos ninguna explicación para los objetos flotantes sobre Kansas City".

We honestly have no explanation for the floating objects over Kansas City.

Tras este hecho, un usuario de Twitter manifestó su teoría, la cual era que los dos objetos serían parte del proyecto "Loon" de Google, el cual se trata de una red de globos equipados con wi-fi, el cual es utilizado para expandir el acceso a banda ancha.

Sin embargo la tesis fue desmentida por la propia compañía luego que el ingeniero de Loon Scott Coriell asegurara vía correo electrónico a Gizmodo que la empresa no tiene ningún globo operando en la zona.

Buscando una explicación a lo ocurrido, el citado medio se contactó con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EE.UU. (DARPA), el cual tiene un proyecto secreto en el que trabaja hace un tiempo, del cual solamente se sabe que busca "desarrollar y probar un vehículo más ligero que el aire adecuado para grandes altitudes y capaz de navegar por el viento en rangos extendidos".

Al respecto, indicaron que si bien no podían confirmar si los dos ovnis serían en realidad objetos suyos, si especificaron que lanzaron tres globos blancos del proyecto "ALTA" (Adaptable Lighter Than Air) desde la ciudad de Cumberland. Además, tuitiaron sobre esta situación.

Last night, DARPA launched 3 balloons from Cumberland, Maryland, in a flight test for the Adaptable Lighter Than Air prgm. Over next few days, ALTA will demonstrate capability for wind-borne navigation of a lighter-than-air vehicle over extended ranges. https://t.co/Og8dWCvszc pic.twitter.com/NjUB6Got94

— DARPA (@DARPA) June 18, 2019