Rompe el silencio mujer apuñalada por su exesposo en Cabo Rojo

La mujer que fue apuñalada la semana pasada por su exesposo en Cabo Rojo, rompió el silencio en Noticentro tras ser dada de alta hoy del hospital.

Ivian Padilla contó vía telefónica que sí llegó a sospechar que algo malo le pudiera pasar. “Sí, porque siempre me amenazaba, pero nunca pensé porque dicen que 'del dicho al hecho hay un trecho'. Antes de terminar la relación él me dijo: 'te voy a matar a ti, y yo me voy a matar', y ahí fue que yo tenía planes de alquilar una casa y la alquilé y me fui".

La víctima de violencia de género confesó que "yo vi la muerte encima de mi, y gracias a Dios la estoy contando. Y le doy gracias a Dios que me dio otra oportunidad de ver a mis hijos ser hombres y ver mis nietos crecer, que no tengamos miedo”.

Por su parte, la madre de la víctima relató a Noticentro que “yo me tuve que sentar, porque yo sentía que yo me desmayaba, porque yo nunca pensé ver a mi hija en esa condición. Jamás en la vida”.

Asimismo, el hijo mayor de la fémina, quien intenta procesar el terrible suceso, relató que "yo quedé traumado. En ese momento yo estaba comiéndome un plato de comida y yo estaba en la casa de ella, tuve que soltarlo y arrancar. Me duele, son mis padres. Los quiero y los amos… pues seguir luchando”.

Mientras, el hijo menor de la pareja, quien vive en los EE.UU. y se enteró de lo sucedido por una llamada de un conocido manifestó que “fue como si me arrancaran un pedazo del corazón. Es algo fuerte. Y es mi padre y todo, lo perdono, es mi padre, pero tiene que pagar por lo que hizo”.

A través de las cámaras de Noticentro, la familia de la mujer hizo un llamado al gobierno para que implemente la educación con perspectiva de género en las escuelas del país.