Podrían dar multas por dejar basura fuera de zafacones en Noche de San Juan

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, exhortó el miércoles a todas aquellas personas que celebrarán la noche de San Juan este próximo domingo en las playas o en cuerpos de agua, que depositen la basura que generen en los zafacones o, si está lleno, que se lleven la basura, en lugar de dejarla en la arena.

“Es una gran tradición que preservamos y disfrutamos y en la que socializamos con la familia y las amistades. Pero, lamentablemente, también se ha convertido en una tradición dejar toda la basura en las playas, lo que contamina nuestros cuerpos de agua. Debemos detener esa práctica ya”, expresó Vázquez Rivera en declaraciones escritas.

La contaminación de las arenas y los mares se ha convertido en un verdadero problema, aseguró la funcionaria. Aunque el DRNA limpia regularmente las playas asignadas, no pasan varios días sin que las personas vuelvan a tirar basura fuera de los zafacones.

“Dejar basura fuera de los zafacones en áreas públicas también es un delito. Así que estamos considerando la posibilidad de imponer multas a todas aquellas personas que tiren la basura fuera del zafacón y contaminen el área”, advirtió.

Detalló que el Cuerpo de Vigilantes del DRNA estará patrullando las playas más concurridas en tierra y mar. Mientras, habrá salvavidas en todos los balnearios que administra el DRNA. Estos son: La Monserrate en Luquillo, Seven Seas en Fajardo, Caña Gorda en Guánica, Boquerón en Cabo Rojo, Cerro Gordo en Vega Alta, Nolo Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja, Sun Bay en Vieques.

El DRNA continuará divulgando la campaña de concienciación de limpieza de playas: “Llévame contigo, Mantener las playas limpias depende de tí”, en la que se exhorta a los que visitan las playas a que se lleven la basura que generan. En muchas playas hay zafacones, pero la cantidad de basura que se genera por los visitantes es excesiva, por lo que exhortamos a que, si el zafacón está lleno, no tiren la basura en la arena, en su lugar, que se la lleven y dispongan adecuadamente de ella.

Agregó que se estarán repartiendo bolsas para el recogido de basura en los balnearios y ofrecerán orientación sobre los recursos costeros, estatutos de seguridad en el agua y creando conciencia sobre cómo proteger las playas.

Asimismo, la secretaria señaló la importancia de proteger los nidos de las tortugas marinas y no acercarse a las áreas demarcadas por los grupos tortugueros.

El DRNA se ha unido a municipios y varias organizaciones, como lo son Scuba Dogs Society y LimPiaR, para promover la limpieza de playas.

En la búsqueda de crear conciencia para mantener las playas limpias durante y después de la noche de San Juan, el DRNA recomienda:

-A los bañistas, tener cuidado en el agua para evitar ahogamientos; estar alertas a las condiciones del tiempo y en el mar.

-Visitar los balnearios del Programa de Parques Nacionales del DRNA, que son las playas más seguras.

-Llevarse la basura que genere y disponer de ella correctamente y recicle.

-Si se encuentra con un manatí, tortuga marina u otra especie marina, no la toque, persiga o moleste. Llame al Cuerpo de Vigilantes del DRNA al 787-724-5700 para coordinar el apoyo de biólogos marinos de la agencia. Respete el espacio donde están los nidos y no se acerque.

-Respetar las áreas cercadas donde hay nidos de tinglar.

-No dañar la vegetación en las playas, las dunas, ni los arrecifes de coral.

-Las fogatas están prohibidas en los balnearios y áreas naturales protegidas del DRNA.

-Nautas deben apelar a las medidas de seguridad marítima. Debe tener equipo completo y los niños deben usar el salvavidas.

-No se permiten casetas ni fogatas.

-No neveritas de “foam”; no botellas de vidrio.