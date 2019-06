KOI IXS gana cuatro importantes premios por piezas digitales

Dos de oro, uno de plata y otro de bronce. Con esos cuatro premios cargó este año la firma de consultoría en marketing technology, KOI IXS, durante la edición 2019 de los SME Digital Awards que otorga la Asociación de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.

El evento, que reconoce las mejores prácticas en el uso del Internet como parte de las campañas de mercadeo, publicidad y relaciones públicas hechas en Puerto Rico, reconoció cuatro proyectos del equipo de trabajo de la innovadora agencia local, que recientemente había recibido un importante galardón en la destacada competencia internacional The One Show. Esta vez, el equipo de KOI IXS fue reconocido en casa al obtener galardones de oro por el software Microsoft Mirror y el sitio web Rum Capital, de Rones de Puerto Rico. Mientras, la serie de contenidos Inside The Barrel recibió el premio de plata, el chatbot The Bot-Tender ganó bronce en la reconocida competencia anual.

Microsoft Mirror es una pieza desarrollada por KOI IXS que fue parte del The AI+ Tour LATAM, la más grande convención de inteligencia Artificial en Latinoamérica patrocinada por Microsoft. MIRROR es un novedoso software desarrollado por KOI IXS para Microsoft, que permite grabar vídeo y audio de un discurso o presentación para que, utilizando la inteligencia artificial, o AI, el usuario pudiera recibir un análisis personalizado de sus destrezas de hablar y presentar en público.

“Con el uso efectivo de inteligencia artificial, nuestro equipo desarrolló una herramienta que promete ser de gran utilidad y de fácil manejo para el público en general. En KOI IXS logramos producir un mecanismo que sería de alto valor para profesionales de todo tipo que requieran mejorar sus habilidades para hablar en público”, destacó Edwin Miranda, principal oficial ejecutivo de la firma.

Mientras, el segundo premio de oro se lo ganó la plataforma web creada para Rones de Puerto Rico: Rumcapital.com La misma aportó a cumplir con el objetivo del cliente, que buscaba desarrollar contenidos que apelaran a audiencias más jóvenes y con inclinación por el disfrute de un estilo de vida que incluye viajar, la buena gastronomía y la mixología. La renovada plataforma creada por KOI IXS incluyó el rediseño de la presencia de la marca en la web, a través de la cual se buscó la creación de una sólida estructura de UX, mediante el desarrollo de un hermoso diseño de interfaz de usuario, contenidos en vídeo y nuevos elementos visuales, mucho más acordes con las preferencias que muestran las nuevas audiencias a través del uso de dispositivos móviles.

Inside The Barrel, que obtuvo premio de plata, es una serie de documentales creados también para Rones de Puerto Rico y que muestra en siete fantásticos episodios cómo en Puerto Rico se hace uno de los mejores rones del mundo a tono con The Rum Standard, que provee reglas y parámetros específicos que garantizan una calidad y consistencia en nuestro ron que lo hacen uno de clase mundial. Cada episodio se centró en la exploración de las figuras detrás alguna marca específica de ron local. Entre las marcas presentadas estuvo Bacardí, Serrallés y Rol El Barrilito. La serie se lanzó en los canales de vídeos de Facebook de Rums of Puerto Rico y en su sitio web.

The Bot Tender obtuvo el premio de bronce en los SME Digital Awards. Esta pieza creada utilizando el Messenger de Facebook, es un “chatbot” que permitió que Rones de Puerto Rico pudiera “conversar” de manera interactiva con fans del béisbol que disfrutaban de la serie juegos de Grandes Ligas celebrados en la Isla en abril del 2018. El Bot-Tender le ofreció a su audiencia desde recetas hasta información relacionada con las estadísticas de los partidos.

“Estamos más que felices y agradecidos por este reconocimiento a nuestro trabajo. Estos nuevos galardones se unen a otros reconocimientos internacionales ya obtenidos por nuestro equipo creativo, “shortlisted” en el altamente reconocido The One Show, por la campaña We Are Ready, finalistas en New York Festivals por la pieza Ojalá y finalmente reconocidos con un Shorty Award por We are Ready en la categoria Real Time Buying. Premios como estos del SME Digital nos inspiran a seguir creando productos que permitan a nuestros clientes no solo alcanzar sus objetivos de negocio, sino medir y analizar de manera efectiva y real el sentir de sus consumidores”, expresó el Principal Oficial Creativo de KOI IXS, Jorge Bauzá.