Charbonier niega revelar cuánto cobró exempleado de su oficina

La representante María Milagros Charbonier se negó hoy a revelar cuánto cobró Jonathan Alemán como director de su oficina legislativa.

Alemán, quien es presidente del Comité Municipal de Loíza desde noviembre de 2018, fungió como director de la oficina de Charbonier hasta el 30 de abril. Metro reveló que tras su salida firmó un contrato como "Consultor" a razón de $125 la hora, con un tope de $20,000. El contrato es de apenas un mes y medio, al haber sido firmado el 14 de mayo y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2019.

"Yo no te puedo decir eso porque él es un empleado privado…No es información pública", indicó la representante en entrevista radial con NotiUno. Agregó que se trata de un expediente de personal y de naturaleza confidencial.

En entrevista con este medio, Alemán negó que el contrato se otorgó para facilitar la preparación de su campaña para la alcaldía de Loíza en los comicios de 2020. Inclusive, alegó que aún no ha decidido si aspirará a dirigir el municipio en las próximas elecciones.

“No, sinceramente. Soy el presidente municipal de Loíza, no he decidido si voy a correr. Las candidaturas abren en diciembre, finales de noviembre… Las personas asumen que el presidente es el que va a correr y no necesariamente pasa así. Tengo un comité abierto de campaña y ningún logo mío dice ‘alcalde’. Resaltamos lo que es el partido. No lo descarto. No te estoy diciendo: ‘Mira, no voy a correr, rotundamente no’, pero de verdad que tengo otro enfoque ahora mismo”, declaró.