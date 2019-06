Charbonier contrata exempleado a razón de $125 la hora

La representante novoprogresista María Milagros Charbonier otorgó un contrato de $20,000 por apenas un mes y medio a quien fue su exdirector de Oficina, Jonathan Alemán, y quien ahora será su consultor”. El contrato facilitaría sus “aspiraciones”, reconoció Charbonier.

Alemán es, desde el pasado 20 de noviembre de 2018, presidente del comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Loíza. Sin embargo, descartó que el contrato sea para posibilitar su camino hacia la alcaldía. Inclusive, alegó a Metro que aún no ha decidido si aspirará a dirigir el municipio en las próximas elecciones.

“No, sinceramente. Soy el presidente municipal de Loíza, no he decidido si voy a correr. Las candidaturas abren en diciembre, finales de noviembre… Las personas asumen que el presidente es el que va a correr y no necesariamente pasa así. Tengo un comité abierto de campaña y ningún logo mío dice ‘alcalde’. Resaltamos lo que es el partido. No lo descarto. No te estoy diciendo: ‘Mira, no voy a correr, rotundamente no’, pero de verdad que tengo otro enfoque ahora mismo”, declaró.

Según Charbonier, el funcionario fungió como director de su oficina legislativa hasta el pasado 30 de abril. Luego, el 14 de mayo, firmó un contrato como consultor por $125 la hora y tiene vigencia hasta el 30 de junio.

“Él está preparando su salida, él tiene otras aspiraciones en términos profesionales y eso es lo que él quiere, como han hecho otras personas en la legislatura, pues buscan otras alternativas a nivel profesional”, dijo la representante.

Ambos rechazaron que se trate de una compensación excesiva por espacio de un mes y medio.

Ante la pregunta sobre si entregó las facturas por su trabajo —tal y como lo requiere el contrato— este aseguró que sí, a pesar de que, en una entrevista telefónica, Charbonier indicó lo contrario.

Según Alemán, los representantes tienen una facultad indelegable de firmar contratos, pero las facturas pueden ser firmadas por un funcionario que designe el legislador.