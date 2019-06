CEE dice no tiene dinero para correr las primarias

Si no contara con el presupuesto asignado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no podría celebrar primarias el próximo año, según Juan Dávila, presidente del organismo gubernamental.

Durante las vistas públicas senatoriales en las que se discute el presupuesto, el funcionario señaló que la asignación que le fijó la Junta de Control Fiscal (JCF) no proyecta las partidas para realizar las primarias locales ni las presidenciales. Por su parte, el presupuesto que sometió el Ejecutivo sí asignó $25 millones para ambos eventos electorales.

“Si no se aprueban estas partidas, sencillamente no se está presupuestando ni un centavo para las primarias. Nada más en papeletas para las primarias de los partidos locales se gastan $4.5 millones. Si no se aprueba, no tendríamos fondos ni para una papeleta”, sostuvo.

Dávila añadió que la partida de $25 millones incluye los gastos para campañas educativas, inscripción de partidos nuevos, mantenimientos de las máquinas de escrutinio electrónico y empleados transitorios para este periodo. “Hay unos gastos preelectorales que no podemos dejar para que comience el año fiscal 2020-2021”, indicó a preguntas de la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Migdalia Padilla. Por otro lado, aclaró que el Movimiento Victoria Ciudadana cuenta con cerca de 10,000 endosos de 48,000 que necesitan para quedar oficialmente inscritos.

El presupuesto total que asignó el ejecutivo a la CEE es de $53 millones, mientras que el de la Junta es de $28 millones. No obstante, ambos presupuestos coinciden en otorgar $14.5 millones para el pago de nómina.

Sin embargo, la CEE estimó que el gasto real de nómina —avalado por los comisionados de los tres partidos políticos— es de $23.5 millones. “Ciertamente, si la partida de presupuesto en gastos operacionales se queda en $14.5 millones habrá que hacer cambios”, precisó el funcionario a preguntas de los senadores José Nadal Power y Cirilo Tirado.