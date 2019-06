Madre denuncia robo de silla de ruedas de su hija con discapacidad en Santurce

Un madre denunció a través de las redes sociales que fue víctima de robo en los predios del hospital San Jorge en Santurce, mientras cuidaba a su hija en la unidad de intensivo.

De acuerdo con Juliee Anahis en un publicación en Facebook, al salir del hospital y llegar a su auto se percató que le habían robado la silla de ruedas de su hija con discapacidad. Según la fémina su vehículo estaba estacionado en el área del hospital.

La joven madre solicitó a sus seguidores compartir la publicación del suceso con la intención de que los responsables devuelvan el equipo de transporte de su niña.

"POR FAVOR COMPARTAN 🚨🚨Como todos saben estoy en intensivo con mi hija jade y me fueron a relevar para poder ir a mi casa bañarme etc. cuando bajo me topo con que intentaron entrar a mi carro y me abrieron el baul y me robaron la silla de ruedas de mi hija 💔💔😭😭 yo no se como hay gente capaces de hacer este tipo de daño , todos mis esfuersos perdido porque alguien quiso entrar a mi carro 😭 POR FAVOR si alguien sabe de quien la pueda tener , no me importa quien fue . SOLO QUIERO QUE LA DEVUELVAN. Mi carro estaba estacionado en el area del HOSPITAL SAN JORGE", lee el post acompañado de una imagen de la madre junto a su pequeña hija.