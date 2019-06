Primera dama dice atenderán y escucharán cuestionamientos sobre proyecto de libertad religiosa

La primera dama Beatriz Rosselló se expresó hoy en torno al proyecto de libertad religiosa que fue aprobado hace unos días en la Cámara de Representantes.

Mediante declaraciones escritas, Rosselló quien no indicó que vayan a retirar la controversial medida, sí aseguró que van a atender y escuchar los cuestionamientos importantes presentados.

"El Proyecto sometido ante la legislatura sobre la Libertad Religiosa, fue uno donde se intentó el consenso junto a un proyecto que elimina las terapias de conversión. No obstante, se han presentado cuestionamientos importantes que se deben escuchar y atender. El discrimen no va de la mano con la política pública de este Gobierno, y no va con nuestros valores como familia. Nosotros creemos en los valores de igualdad, equidad, de Derechos Humanos, y sobre todas las cosas, en el Amor y en ese Dios que nos hizo iguales", expresó la primera dama.

Rosselló sostuvo que "las nuevas medidas adoptadas por este gobierno van dirigidas a ser facilitadores. La Ley de Adopción que permite que parejas del mismo sexo o no casadas adopten; la creación del Consejo Asesor de la Comunidad LGBTT; los esfuerzos para que Puerto Rico se posicione adelante en el Turismo entre la comunidad LGBTT; la orden ejecutiva para prohibir las terapias de conversión y la medida para que las parejas del mismo género puedan acudir al Registro Demográfico, son solamente algunas de las medidas de inclusión y de igualdad".

"Perseguimos una sociedad con la que compartimos preceptos de cero tolerancia al discrimen por ninguna circunstancia y así está demostrado. Como el mundo entero, perseguimos avanzar, nunca retroceder. Perseguimos los valores que nos unen, no los que nos separan", acotó.