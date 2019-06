Premian en Nueva York a comisionada residente por su trayectoria

La trayectoria en el servicio público de la comisionada residente, Jenniffer González Colón fue reconocida por Hope for Families and Children Foundation, Inc. y el Puerto Rican Family Institute Award, celebrado la noche del miércoles en una gala en la ciudad de Nueva York.

El Public Service Award (Premio al Servicio Público) se otorga a un representante honorable que va más allá de su labor en defensa de la misión de la comunidad y del Instituto.

“Es un honor y privilegio este reconocimiento. Lo dedico a todas las mujeres que salen día a día a abrirse nuevos caminos para lograr el éxito y vencer el discrimen. A las niñas y jóvenes que todo es posible con dedicación y perseverancia. La lucha por la igualdad para Puerto Rico ha sido mi norte siempre y continuaré trabajando desde el Congreso para alcanzar la equidad plena para la isla”, expresó la comisionada residente en declaraciones escritas.

La comisionada recibió el premio de parte de los periodistas puertorriqueños radicados en Nueva York, Katiria Soto y Alberto Rullán.

Indicó que algunas de las medidas que ha radicado para promover el bienestar de las familias incluyen el HR 754 y el HR 2649 que promueven que los trabajadores en Puerto Rico de ingresos bajos o moderados puedan recibir el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) a nivel federal. Se ha demostrado que el EITC motiva a las personas solteras y personas que son sustentos de familias, a trabajar ya que está diseñado para fomentar y recompensar el trabajo.

Mencionó, el HR 302 para la extensión del Crédito Contributivo por Niños para Puerto Rico conocido como el “Child Tax Credit”, herramienta para sacar a familias de la pobreza que ha sido respaldado por varios entes; así como los 600 millones de dólares adicionales para el programa de asistencia nutricional (PAN) así como la transición al SNAP que es el que aplica en los estados, entre otros.

La Fundación Hope for Families and Children, Inc. es una institución sin fines de lucros fundada en 1989, cuya misión es recaudar fondos para sostener los objetivos del Instituto Puertorriqueño de Familias, fundado en 1960, de ayudar a las comunidades necesitadas y cambiar vidas.

El mes pasado de mayo, el Jewish Federation of North America le otorgó a González Colón el premio “JFNA Health and Long Term Care Award”, como reconocimiento a su trabajo y compromiso en iniciativas de salud de Medicare y Medicaid así como su liderazgo y visión para mejorar el acceso a sistemas de salud a los más vulnerables, durante su cumbre anual de salud en la Capital Federal.

González Colón ha sido reconocida en varias ocasiones como comisionada residente y previamente como representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.