Instagram experimenta caída a nivel mundial

Miles de cibernautas alrededor del mundo reportaron el jueves, a través de las redes sociales, otra avería masiva de Instagram.

Con alrededor de 50 mil reportes acerca de la avería y un mensaje de error al intentar recargar la página, según la aplicación Down Detector. que monitorea las interrupciones de plataformas, la red social para compartir fotos y vídeos dejó de mostrar en su bandeja de entrada las publicaciones como de costumbre. La avería aparentemente fue reportada alrededor de las 2:30 de la tarde.

Facebook, propietario de la plataforma, no se expresó sobre el problema en el momento preciso, sin embargo compartió un mensaje a través de Twitter asegurando que estaban trabajando con el problema.

We're aware that some people are having trouble accessing their Instagram accounts. We're working quickly to fix the issue. #instagramdown

— Instagram (@instagram) June 13, 2019