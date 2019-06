Este es el mensaje que Bad Bunny aconseja a Ricardo Rosselló

View this post on Instagram

mientras nosotros "los malos" hacemos lo posible por unir a un pueblo y tratar de llevar un mensaje de respeto y tolerancia, los gobernantes de mi país trabajan para lo contrario. No podemos dar pasos hacía atrás, NUNCA! @ricardorossello usted prepara excelente café, sé que igual podrá tomar una excelente decisión

