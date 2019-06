Sindicato del Fondo podría llevar a tribunales el contrato con Coopharma

El presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Francisco Reyes Márquez, denunció que la administración de la corporación fabricó una crisis en su componente de farmacias para justificar un “contrato de emergencia” otorgado a la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas, conocida como Coopharma.

Metro reveló ayer que no solo se hizo un convenio con Coopharma para asumir las tareas de las 12 farmacias del CFSE que cerrarán en septiembre, sino que se les contrató “de emergencia” para atender la escasez y el ausentismo de empleados, según el administrador Jesús Rodríguez.

“La verdad es que si él no llena las vacantes, existe un solo farmacéutico por cada dispensario. Es producto de la crisis provocada por él”, argumentó el líder sindical, entre otras razones por las que considera “que esto es una crisis creada”.

El contrato regular que entraría en vigor en septiembre no se ha publicado, pero ya los abogados de la unión evalúan todo el procedimiento y la situación en la que quedarían los empleados, puesto que no se les ha informado qué pasará con ellos. No descartan llegar a tribunales.